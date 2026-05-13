Словаччина закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Рішення ухвалили з міркувань безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Фінансова адміністрація Словаччини.
Кордон закрили з 15:00 без визначеного терміну відновлення
За офіційною інформацією, пропускні пункти зупинили роботу приблизно з 15:00. Обмеження діятимуть до окремого повідомлення про відновлення роботи.
У Фінансовій адміністрації закликали громадян стежити за оновленнями та дотримуватися інструкцій поліції та відповідних служб.
"Фінансова адміністрація рекомендує громадськості стежити за актуальною інформацією та дотримуватися вказівок Фінансової адміністрації та поліції. Ми будемо тримати вас у курсі подальшого розвитку ситуації"
Причини запровадження обмежень детально не уточнюються, однак рішення пояснюють міркуваннями безпеки.
Нагадаємо, у середу, 13 травня Польща підняла винищувачі та перевела системи ППО у стан підвищеної готовності через масовану російську атаку по Україні.
