Словаччина закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Закриття пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною

Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Фінансова адміністрація Словаччини.

Кордон закрили з 15:00 без визначеного терміну відновлення

За офіційною інформацією, пропускні пункти зупинили роботу приблизно з 15:00. Обмеження діятимуть до окремого повідомлення про відновлення роботи.

У Фінансовій адміністрації закликали громадян стежити за оновленнями та дотримуватися інструкцій поліції та відповідних служб.

"Фінансова адміністрація рекомендує громадськості стежити за актуальною інформацією та дотримуватися вказівок Фінансової адміністрації та поліції. Ми будемо тримати вас у курсі подальшого розвитку ситуації"

Причини запровадження обмежень детально не уточнюються, однак рішення пояснюють міркуваннями безпеки

Нагадаємо, у середу, 13 травня Польща підняла винищувачі та перевела системи ППО у стан підвищеної готовності через масовану російську атаку по Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні добігає кінця, - прем'єр Словаччини Фіцо у Москві

безпека (1040) кордон (4979) закриття (199) Словаччина (1321)
Топ коментарі
що б дрони не пролетіли?
чи, в чому безпека?
13.05.2026 19:51 Відповісти
Думаю що якщо поставити декілька протитанкових їжаків на усіх прикрдоних участах переїзду до Словатччини то це зразу вирішить всю ситуацію. Обісруцця вони нафіх за менш чим добу.
13.05.2026 19:56 Відповісти
і саме тому лрони не полетіли далі, у словаччину?
13.05.2026 20:39 Відповісти
13.05.2026 19:51 Відповісти
Дрони до Ужгорода долетіли, логічно що вони закрили.
13.05.2026 20:24 Відповісти
13.05.2026 20:39 Відповісти
Поміркуйте. Хоча навіщо я це пишу - тут ті самі дописувачі з коментарями за ради коментарів
13.05.2026 20:25 Відповісти
ну, нарешті зустрів обізнану, політично підковану, все стороннє розвинену людину, що пише виключно по ділу і дуже серйозно.
давайте поміркуємо разом.....
13.05.2026 20:42 Відповісти
Давайте. Для громадян Словаччини є небезпека, так як російські дрони долетіли майже до кордоні. Мабуть логічно, якщо було евакуйовано персонал тієїж митниці в укриття, бо взагалі нормально дбати про безпеку власних громадян. Ну і мабуть є ще ряд причин і особисто у мене це не викликає здивованості
13.05.2026 21:03 Відповісти
2 авто, 2 залізничних і один пішохідний
13.05.2026 19:53 Відповісти
13.05.2026 19:56 Відповісти
Так це ж Фіцо виконує вказівки після відвідування парашії.
13.05.2026 20:33 Відповісти
зеленський, дай координати ЗСУ!
13.05.2026 20:55 Відповісти
 
 