Словакия закрыла все пункты пропуска на границе с Украиной

Словакия временно закрыла все пограничные пункты на границе с Украиной. Решение было принято из соображений безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Финансовая администрация Словакии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Границу закрыли с 15:00 без определенного срока возобновления

По официальной информации, пропускные пункты прекратили работу примерно с 15:00. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения о возобновлении работы.

В Финансовой администрации призвали граждан следить за обновлениями и соблюдать инструкции полиции и соответствующих служб.

"Финансовая администрация рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания Финансовой администрации и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации".

Причины введения ограничений подробно не уточняются, однако решение объясняют соображениями безопасности.

Напомним, в среду, 13 мая, Польша подняла истребители и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине подходит к концу, - премьер Словакии Фицо в Москве