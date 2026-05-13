РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Граница
5 102 10

Словакия закрыла все пункты пропуска на границе с Украиной

Закрытие пунктов пропуска на границе со Словакией

Словакия временно закрыла все пограничные пункты на границе с Украиной. Решение было принято из соображений безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Финансовая администрация Словакии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Границу закрыли с 15:00 без определенного срока возобновления

По официальной информации, пропускные пункты прекратили работу примерно с 15:00. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения о возобновлении работы.

В Финансовой администрации призвали граждан следить за обновлениями и соблюдать инструкции полиции и соответствующих служб.

"Финансовая администрация рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания Финансовой администрации и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации".

Причины введения ограничений подробно не уточняются, однако решение объясняют соображениями безопасности

Напомним, в среду, 13 мая, Польша подняла истребители и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине подходит к концу, - премьер Словакии Фицо в Москве

Автор: 

безопасность (1192) граница (5370) закрытие (111) Словакия (1154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
що б дрони не пролетіли?
чи, в чому безпека?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:51 Ответить
+7
Думаю що якщо поставити декілька протитанкових їжаків на усіх прикрдоних участах переїзду до Словатччини то це зразу вирішить всю ситуацію. Обісруцця вони нафіх за менш чим добу.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:56 Ответить
+4
і саме тому лрони не полетіли далі, у словаччину?
показать весь комментарий
13.05.2026 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що б дрони не пролетіли?
чи, в чому безпека?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:51 Ответить
Дрони до Ужгорода долетіли, логічно що вони закрили.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:24 Ответить
і саме тому лрони не полетіли далі, у словаччину?
показать весь комментарий
13.05.2026 20:39 Ответить
Поміркуйте. Хоча навіщо я це пишу - тут ті самі дописувачі з коментарями за ради коментарів
показать весь комментарий
13.05.2026 20:25 Ответить
ну, нарешті зустрів обізнану, політично підковану, все стороннє розвинену людину, що пише виключно по ділу і дуже серйозно.
давайте поміркуємо разом.....
показать весь комментарий
13.05.2026 20:42 Ответить
Давайте. Для громадян Словаччини є небезпека, так як російські дрони долетіли майже до кордоні. Мабуть логічно, якщо було евакуйовано персонал тієїж митниці в укриття, бо взагалі нормально дбати про безпеку власних громадян. Ну і мабуть є ще ряд причин і особисто у мене це не викликає здивованості
показать весь комментарий
13.05.2026 21:03 Ответить
2 авто, 2 залізничних і один пішохідний
показать весь комментарий
13.05.2026 19:53 Ответить
Думаю що якщо поставити декілька протитанкових їжаків на усіх прикрдоних участах переїзду до Словатччини то це зразу вирішить всю ситуацію. Обісруцця вони нафіх за менш чим добу.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:56 Ответить
Так це ж Фіцо виконує вказівки після відвідування парашії.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:33 Ответить
зеленський, дай координати ЗСУ!
показать весь комментарий
13.05.2026 20:55 Ответить
 
 