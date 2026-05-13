Словакия закрыла все пункты пропуска на границе с Украиной
Словакия временно закрыла все пограничные пункты на границе с Украиной. Решение было принято из соображений безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Финансовая администрация Словакии.
Границу закрыли с 15:00 без определенного срока возобновления
По официальной информации, пропускные пункты прекратили работу примерно с 15:00. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения о возобновлении работы.
В Финансовой администрации призвали граждан следить за обновлениями и соблюдать инструкции полиции и соответствующих служб.
"Финансовая администрация рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания Финансовой администрации и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации".
Причины введения ограничений подробно не уточняются, однако решение объясняют соображениями безопасности.
Напомним, в среду, 13 мая, Польша подняла истребители и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину.
