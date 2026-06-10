На границе с Польшей выросли очереди: наибольшая нагрузка на КПП "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ

На данный момент на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Какие КПП наиболее загружены?

По данным ГПСУ, на выезд из Украины:

"Угринов" — 25 автомобилей;

"Рава-Русская" — 45 автомобилей;

"Грушев" — 30 автомобилей;

"Краковец" — 45 легковых автомобилей;

"Шегини" — 60 автомобилей;

"Нижанковичи" — 20 автомобилей;

"Устилуг" — 35 автомобилей.

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"На данный момент наименее загруженным пунктом пропуска на выезд из Украины является "Смильница".

Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы", - отмечают пограничники.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года.

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