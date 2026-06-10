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Новости Блокада на польской границе
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На границе с Польшей выросли очереди: наибольшая нагрузка на КПП "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ

Более 70 мужчин погибли при попытке бежать за границу с февраля 2022 года

На данный момент на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Какие КПП наиболее загружены?

По данным ГПСУ, на выезд из Украины:

  • "Угринов" — 25 автомобилей;
  • "Рава-Русская" — 45 автомобилей;
  • "Грушев" — 30 автомобилей;
  • "Краковец" — 45 легковых автомобилей;
  • "Шегини" — 60 автомобилей;
  • "Нижанковичи" — 20 автомобилей;
  • "Устилуг" — 35 автомобилей.

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"На данный момент наименее загруженным пунктом пропуска на выезд из Украины является "Смильница".

Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы", - отмечают пограничники.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года.

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Автор: 

Госпогранслужба (7162) граница (5391) Польша (9080)
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цілеспрямований саботаж поляків .. очевидно
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10.06.2026 14:48 Ответить
 
 