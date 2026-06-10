На границе с Польшей выросли очереди: наибольшая нагрузка на КПП "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ
На данный момент на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Какие КПП наиболее загружены?
По данным ГПСУ, на выезд из Украины:
- "Угринов" — 25 автомобилей;
- "Рава-Русская" — 45 автомобилей;
- "Грушев" — 30 автомобилей;
- "Краковец" — 45 легковых автомобилей;
- "Шегини" — 60 автомобилей;
- "Нижанковичи" — 20 автомобилей;
- "Устилуг" — 35 автомобилей.
"На данный момент наименее загруженным пунктом пропуска на выезд из Украины является "Смильница".
Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы", - отмечают пограничники.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года.
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Victor K #620309
показать весь комментарий10.06.2026 14:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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