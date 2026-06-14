Рішення щодо ордена Білого Орла для Зеленського в Польщі очікують найближчими днями, - Rzeczpospolita

Президент Польщі Кароль Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданого Володимиру Зеленському, вже протягом найближчих днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

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Рішення очікують у найближчі дні

У польських джерелах зазначають, що питання щодо ордена можуть вирішити "днями, а не тижнями". Водночас підкреслюється, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Також у Палаці президента Польщі наголошують, що пауза у процесі та відсутність офіційних рекомендацій є частиною політичної стратегії.

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Дискусії у Варшаві та позиція сторін

У матеріалі зазначається, що розглядається варіант, за якого рішення може залежати від зміни назви військової частини, пов’язаної з "іменем Героїв УПА".

"М’яч на українському майданчику. Якщо це не зустріне позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента", - додають автори статті.

Водночас польський уряд і прем’єр Дональд Туск закликають до досягнення домовленості між сторонами.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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