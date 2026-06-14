Рішення щодо ордена Білого Орла для Зеленського в Польщі очікують найближчими днями, - Rzeczpospolita
Президент Польщі Кароль Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданого Володимиру Зеленському, вже протягом найближчих днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.
Рішення очікують у найближчі дні
У польських джерелах зазначають, що питання щодо ордена можуть вирішити "днями, а не тижнями". Водночас підкреслюється, що остаточне рішення ще не ухвалене.
Також у Палаці президента Польщі наголошують, що пауза у процесі та відсутність офіційних рекомендацій є частиною політичної стратегії.
Дискусії у Варшаві та позиція сторін
У матеріалі зазначається, що розглядається варіант, за якого рішення може залежати від зміни назви військової частини, пов’язаної з "іменем Героїв УПА".
"М’яч на українському майданчику. Якщо це не зустріне позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента", - додають автори статті.
Водночас польський уряд і прем’єр Дональд Туск закликають до досягнення домовленості між сторонами.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
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А що користі від орла у польскій дупі...
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.
А так нічого особливого. Звичайна людина.
Будингоки та дерева вправно малював.
В академію мистецтв його так і не прийняли.
Прийшлося стати
управдомомдиктатрором.
Різанина у Хорватії.
Різанина в Ефіопії.
Різанина у Лівії.
Застосування хімічної зброї.
Створення концтаборів.
То тобі не завадило б почитати про Муссоліні та участь Італії у Другій Світовій.
Бо більшість (і я теж) ніхрена про нього не знає, окрім того, що його розстріляли у Румунії.
У самому забитому селі бачили мемчики про нього і довгими зимовими вечорами розбирали на цитати його вислови. 😁
От тільки не дуже це цікаво, коли люди несуть ахінею з розумним авторитетним виглядом, спираючись виключно на якісь фантазії у своїй голові.
БЛ.......просто сюр
Зазвичай віслюки типу нього (ні слова про ЗЄ) у таких справах влаштовують якийсь скандал назовні, щоб відволікти люмпенат.
У Польші повно селюків. Тупому люмпену у голову добре вкладається антисемітизм, українофобія, конспірологія.
П.С. Он у нас. Чим тупіший - тим більш завзятий антисеміт. 😁
Грейт Америка егейн, Україна моєї мрії, Польща від моря до моря.
А на виході великий пердь та якісь незрозумілі претензії до всіх.
от і я думаю, що Туску треба домовлятись з Навроцьким, бо якщо позбавить, то що тоді робити Туску? повертати орден Ярослава Мудрого? А Дуда, Моравецький, Сікорський теж будуть відмовлятись від нагород?