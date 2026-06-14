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Новини Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Рішення щодо ордена Білого Орла для Зеленського в Польщі очікують найближчими днями, - Rzeczpospolita

Ріщшення щодо ордена Зеленському буде за кілька тижнів

Президент Польщі Кароль Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданого Володимиру Зеленському, вже протягом найближчих днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

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Рішення очікують у найближчі дні

У польських джерелах зазначають, що питання щодо ордена можуть вирішити "днями, а не тижнями". Водночас підкреслюється, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Також у Палаці президента Польщі наголошують, що пауза у процесі та відсутність офіційних рекомендацій є частиною політичної стратегії.

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Дискусії у Варшаві та позиція сторін

У матеріалі зазначається, що розглядається варіант, за якого рішення може залежати від зміни назви військової частини, пов’язаної з "іменем Героїв УПА".

"М’яч на українському майданчику. Якщо це не зустріне позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента", - додають автори статті.

Водночас польський уряд і прем’єр Дональд Туск закликають до досягнення домовленості між сторонами.

Також читайте: Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські депутати вимагали, щоб Вінниця перейменувала вулицю Бандери: голосування провалили

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) орден (126) Польща (9371) Навроцький Кароль (156)
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Топ коментарі
+17
Та засуньте його собі в дупу
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14.06.2026 22:39 Відповісти
+12
1. Президент у Польщі - ніхто. Це ми просто через призму України дивимося як на якусь значущу персону. 2. Ну і шо?)))))) ПиСи. Цікаво чи забрали орден посмертно у творця фашизму: Муссоліні
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14.06.2026 22:43 Відповісти
+10
Ну був диктатором та засновником фашизму.
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.

А так нічого особливого. Звичайна людина.
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14.06.2026 22:55 Відповісти
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Прямо юний орел якийсь!
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14.06.2026 22:36 Відповісти
«Про упереджене трактування Волинської трагедії 1943 року певними політичними силами Польщі. Основна підстава аналізу - резолюція польського сейму від 11 липня 2023 року в контексті подібної ретроспективи від 10 липня 2013 року, що інспірована українофобом і регіоналом, тодішнім депутатом Верховної Ради України В. Колесніченком. Поляки закликають до правди, яку самі твердо заперечують, безпідставно звинувачуючи наших героїв ОУН-УПА в так званих «звірствах». Не там шукаєте, панство! ОУН-УПА на своїй землі боролася за свою державу проти трьох окупантів: польського, московського і німецького. Що робили поляки на Волині? Що там робили дикі московити? Що там робили німці? Залишімо історію для істориків з глибокою і докорінною документальною базою. «Наше майбутнє з Польщею важливіше за минуле» (націоналіст-бандерівець Степан Ленкавський). Долаймо спільного ворога москву - спільно! https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=30s 00:30 Ухвала польського сейму про Волинську трагедію, названу «геноцидом». https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=160s 02:40 Близька історія: дискусія в польському сеймі від 10 липня 2013 р. і 148 депутатів-зрадників ВР України з проханням до Польщі визнати трагедію на Волині «геноцидом поляків», який нібито вчинили націоналісти. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=270s 04:30 Звернення нардепа Ірини Фаріон до СБУ з вимогою притягнути 148 українських депутатів до відповідальности за зраду України. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1140s 19:00 Процеси «примирення» від 2003 р. та Порошенко на колінах 2016 р. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1500s 25:00 Довга дорога до Волині - понад 150 років як неминучість трагедії. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1560s 26:00 Церковне гасло від 2005 року «Прощаємо та просимо прощення» НЕ працює, бо не має нічого спільного з історичною правдою та національною гідністю. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1680s 28:00 Селянські банди та поліцаї. https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1775s 29:35 Чия відповідальність https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k&t=1815s 30:15 Теперішня мовчанка найвищих посадовців України та Польщі, як спосіб нейтралізувати політичних неадекватів, що грають на руку москві.» (С)
https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k
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15.06.2026 00:30 Відповісти
Вові **********, цьому гнилому провокатору, треба вручити орден "Сірого шакала" з закруткою на спині.
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15.06.2026 00:34 Відповісти
Та засуньте його собі в дупу
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14.06.2026 22:39 Відповісти
Краще корабельним цвяхом ЗЄ до голови прибити. 😁

А що користі від орла у польскій дупі...
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14.06.2026 22:42 Відповісти
в шовіністичну дупу навроцького.
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14.06.2026 23:22 Відповісти
ТАК *****, АЖ НЕВДОБНО.
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15.06.2026 00:18 Відповісти
Ліпше самому віддати - нехай заткнуться
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14.06.2026 22:39 Відповісти
Та поверніть пшекам ту ********, нехай тішаться з неї
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14.06.2026 22:40 Відповісти
Заберіть цього ожла і дайте українцям спокій.
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14.06.2026 22:42 Відповісти
1. Президент у Польщі - ніхто. Це ми просто через призму України дивимося як на якусь значущу персону. 2. Ну і шо?)))))) ПиСи. Цікаво чи забрали орден посмертно у творця фашизму: Муссоліні
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14.06.2026 22:43 Відповісти
Не набридло про Муссоліні писати?Може варто про нього почитати?
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14.06.2026 22:47 Відповісти
Прочитав : "Він отримав цей орден у 1923 році під час свого візиту до Польщі. Нагороду йому вручив тодішній президент Польської Республіки Станіслав Войцеховський. " Що тобі не так ? Ти його прихильник ? Може ти крім фашистів іще і нацистів прихильник ?
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15.06.2026 00:12 Відповісти
Зеленський звичайно поц ..але шо там з таким самим орденом Білого орла у Мусоліні?най і далі буде?
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14.06.2026 22:44 Відповісти
А що зробив Муссоліні?
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14.06.2026 22:48 Відповісти
Ну був диктатором та засновником фашизму.
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.

А так нічого особливого. Звичайна людина.
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14.06.2026 22:55 Відповісти
Війни просрав(ніякого геноциду не було),для країни багато корисного зробив.Неоднозначна людина,ну і не чудовище якесь
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14.06.2026 22:57 Відповісти
Та й Гітлер норм художником був, і ***** на татамі колись гарцював
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14.06.2026 23:00 Відповісти
Таке порівняня може зробити тільки тупа людина.
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14.06.2026 23:05 Відповісти
Ну ти свій "розум" тут показав якнайкраще . Гівнюк фашистський ! Ти поцікався чим він закінчив , з тобою варто те саме зробити !
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15.06.2026 00:16 Відповісти
Не був Гітлер норм художником. 😁
Будингоки та дерева вправно малював.
В академію мистецтв його так і не прийняли.

Прийшлося стати управдомом диктатрором.
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14.06.2026 23:20 Відповісти
будиночки
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14.06.2026 23:21 Відповісти
Різанина у Греції.
Різанина у Хорватії.
Різанина в Ефіопії.
Різанина у Лівії.
Застосування хімічної зброї.
Створення концтаборів.

То тобі не завадило б почитати про Муссоліні та участь Італії у Другій Світовій.
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14.06.2026 23:06 Відповісти
Ну і расові закони 1938 року на додачу.
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14.06.2026 23:13 Відповісти
Пафнутій пішов читати.
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14.06.2026 23:23 Відповісти
Ну йому мабуть здавалося, що він у кині вже все бачив про італійський фашизм. 😁
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14.06.2026 23:25 Відповісти
чим цікаве спілкування в інтернеті, так це тим, що написавши "Чаушеску", можно одразу знайти його шанувальників.
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14.06.2026 23:37 Відповісти
Серйозно? 😁

Бо більшість (і я теж) ніхрена про нього не знає, окрім того, що його розстріляли у Румунії.
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14.06.2026 23:40 Відповісти
цілком серйозно. От спробуйте щось погане написати про Лі Кван Ю, тут же набіжить натовп шануваьників.
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15.06.2026 00:02 Відповісти
Хто ж не знає старину Лі...
У самому забитому селі бачили мемчики про нього і довгими зимовими вечорами розбирали на цитати його вислови. 😁

От тільки не дуже це цікаво, коли люди несуть ахінею з розумним авторитетним виглядом, спираючись виключно на якісь фантазії у своїй голові.
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15.06.2026 00:16 Відповісти
можливо просто нашому пафнутію не подобається творчість Альберто Моравія, тому він шанує творчість Муссоліні, якого Моравія критикував.
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15.06.2026 00:41 Відповісти
ЦЕ ПРЯМ ТАК ВАЖЛИВО))))

БЛ.......просто сюр
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14.06.2026 22:44 Відповісти
Шкода що у Польщі вибори не скоро, бо якщо Навроцький не уйметься й забере той орден, то це такий гарний подарунок політичним опонентам.
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14.06.2026 22:50 Відповісти
Схоже, що у внутрішніх справах у Навроцького повний швах.

Зазвичай віслюки типу нього (ні слова про ЗЄ) у таких справах влаштовують якийсь скандал назовні, щоб відволікти люмпенат.

У Польші повно селюків. Тупому люмпену у голову добре вкладається антисемітизм, українофобія, конспірологія.

П.С. Он у нас. Чим тупіший - тим більш завзятий антисеміт. 😁
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14.06.2026 23:03 Відповісти
У кого что болит, тот о том и говорит, правда?
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14.06.2026 23:15 Відповісти
Политическое ограничение (Контрасигнатура): Хотя вручение наград является исключительным личным правом (прерогативой) президента, большинство экспертов по польскому конституционному праву сходятся во мнении, что указ о лишении награды требует обязательной подписи (контрасигнатуры) премьер-министра. Таким образом, президент не может принять окончательное решение в одиночку, если правительство с ним не согласно.
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14.06.2026 22:56 Відповісти
Тризуб вже не одному орлу сраку порвав.
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14.06.2026 22:59 Відповісти
Навроцкому немає, що дати полякам крім ненависті до України. Це видає з головою його як порожню, не розумну, полохливу і невиховану людину, яка не вміє аналізувати навіть.простих ситуацій. Найслабший президент Польши післявоєнних років. Співчуваю полякам.
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14.06.2026 23:09 Відповісти
Популісти всі такі.

Грейт Америка егейн, Україна моєї мрії, Польща від моря до моря.

А на виході великий пердь та якісь незрозумілі претензії до всіх.
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14.06.2026 23:16 Відповісти
Та заберіть ви вже той орден! Носитесь з ним як дурень з писаною торбою...
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14.06.2026 23:22 Відповісти
польський уряд і прем'єр Дональд Туск закликають до досягнення домовленості між сторонами.Джерело: https://censor.net/ua/n4008309

от і я думаю, що Туску треба домовлятись з Навроцьким, бо якщо позбавить, то що тоді робити Туску? повертати орден Ярослава Мудрого? А Дуда, Моравецький, Сікорський теж будуть відмовлятись від нагород?
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14.06.2026 23:33 Відповісти
Не треба нагнітати антипольські настрої для початку хоча б дізнайтесь у чому складаються вимоги Польщі, вони навіть не вимагають щоб змінили назву бойового підрозділу, якщо ви не в курсі є купа варіантів і перейменування підрозділів лише один з варіантів, причому напевно найгірший. Тобто знову йдуть просто наброс лайна на вентилятор навколо чутливої ​​теми.
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14.06.2026 23:35 Відповісти
То в чому складаються вимоги Польщі? І взагалі з якого дива власне вимоги?
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15.06.2026 00:14 Відповісти
Запхніть той орден собі в очко.
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15.06.2026 00:13 Відповісти
 
 