Бельгия передает Украине семь F-16, четыре из них - на запчасти, - сообщило Минобороны страны

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил о передаче семи истребителей F-16 Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них - на запчасти, три - готовые выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", - заявил он.

Ранее Бельгия обещала передать Украине лишь четыре небоеготовых истребителя для использования в качестве источника запчастей для других F-16.

Изначально Брюссель планировал передать эти F-16 в 2025–2026 годах, но пока о начале поставок не сообщалось.

По словам Франкена, Бельгия планирует существенно увеличить объем поставок.

"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы - и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите воздушного пространства, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", - сказал министр.

Сейчас в ВВС Бельгии на вооружении, по разным данным, находится более 40 самолетов F-16.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что Бельгия до конца 2029 года планирует передать Украине все 53 истребителя F-16

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