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Новини Військова допомога Україні
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Канада і Бельгія спільно доставили Україні військову допомогу

Військова допомога від Канади і Бельгії

Збройні сили Канади та Бельгії спільно доставили військову допомогу Україні в межах координації союзників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Канади Девіда Макгінті, яку він зробив в Оттаві кореспондентам "Укрінформу".

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Спільна логістика союзників

За словами міністра, минулими вихідними канадські та бельгійські військові разом організували доставку обладнання до України. Бельгія сприяла транспортуванню техніки з канадських складів.

Він зазначив, що Канада регулярно здійснює такі постачання у взаємодії з партнерами.

"Минулими вихідними Збройні сили Канади разом із нашими бельгійськими союзниками спільно доставили до України військове обладнання. Бельгія підтримала цю ініціативу, посприявши транспортуванню обладнання із канадських складів до України", — сказав Макгінті.

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Підтримка України та позиція Канади

Міністр оборони Канади наголосив, що співпраця з Бельгією підтверджує спільну відданість підтримці України та її суверенітету.

Він підкреслив, що Україна веде боротьбу проти російської агресії, яка є неспровокованою та незаконною, і водночас захищає демократію, свободу та права людини.

"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка боронить свій суверенітет й територіальну цілісність", — зазначив Макгінті.

Також він додав, що Канада продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для надання Україні вчасної та ефективної допомоги.

  • Раніше ми писали, що Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16.

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Дякуємо Канадо і Бельгіє!
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08.06.2026 20:54 Відповісти
Тип, обсяг та точні характеристики доставленого обладнання наразі офіційно не розголошуються з міркувань безпеки.
Міністр оборони Канади наголосив, що така секретність позбавляє російські війська можливості заздалегідь підготувати контрзаходи або скоригувати цілі до моменту розгортання озброєння на лінії фронту.
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08.06.2026 21:35 Відповісти
 
 