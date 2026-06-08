Канада і Бельгія спільно доставили Україні військову допомогу

Збройні сили Канади та Бельгії спільно доставили військову допомогу Україні в межах координації союзників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Канади Девіда Макгінті, яку він зробив в Оттаві кореспондентам "Укрінформу".

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Спільна логістика союзників

За словами міністра, минулими вихідними канадські та бельгійські військові разом організували доставку обладнання до України. Бельгія сприяла транспортуванню техніки з канадських складів.

Він зазначив, що Канада регулярно здійснює такі постачання у взаємодії з партнерами.

"Минулими вихідними Збройні сили Канади разом із нашими бельгійськими союзниками спільно доставили до України військове обладнання. Бельгія підтримала цю ініціативу, посприявши транспортуванню обладнання із канадських складів до України", — сказав Макгінті.

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Підтримка України та позиція Канади

Міністр оборони Канади наголосив, що співпраця з Бельгією підтверджує спільну відданість підтримці України та її суверенітету.

Він підкреслив, що Україна веде боротьбу проти російської агресії, яка є неспровокованою та незаконною, і водночас захищає демократію, свободу та права людини.

"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка боронить свій суверенітет й територіальну цілісність", — зазначив Макгінті.

Також він додав, що Канада продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для надання Україні вчасної та ефективної допомоги.

Раніше ми писали, що Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16.

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