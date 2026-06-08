Канада і Бельгія спільно доставили Україні військову допомогу
Збройні сили Канади та Бельгії спільно доставили військову допомогу Україні в межах координації союзників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Канади Девіда Макгінті, яку він зробив в Оттаві кореспондентам "Укрінформу".
Спільна логістика союзників
За словами міністра, минулими вихідними канадські та бельгійські військові разом організували доставку обладнання до України. Бельгія сприяла транспортуванню техніки з канадських складів.
Він зазначив, що Канада регулярно здійснює такі постачання у взаємодії з партнерами.
"Минулими вихідними Збройні сили Канади разом із нашими бельгійськими союзниками спільно доставили до України військове обладнання. Бельгія підтримала цю ініціативу, посприявши транспортуванню обладнання із канадських складів до України", — сказав Макгінті.
Підтримка України та позиція Канади
Міністр оборони Канади наголосив, що співпраця з Бельгією підтверджує спільну відданість підтримці України та її суверенітету.
Він підкреслив, що Україна веде боротьбу проти російської агресії, яка є неспровокованою та незаконною, і водночас захищає демократію, свободу та права людини.
"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка боронить свій суверенітет й територіальну цілісність", — зазначив Макгінті.
Також він додав, що Канада продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для надання Україні вчасної та ефективної допомоги.
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