Меркель закликала Європу активніше підтримувати Україну

Європа "не докладає достатньо дипломатичних зусиль" щодо Росії і має посилити підтримку України.

Про це йдеться у виступі колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на Європейському форумі WDR під час цифрової конференції Republica, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Меркель щодо війни та ролі Європи

Ангела Меркель заявила, що Європа повинна активніше використовувати дипломатичні інструменти у війні Росії проти України та більше довіряти власним можливостям.

Вона наголосила, що метою має бути Україна, яка зможе самостійно ухвалювати рішення після завершення війни. Меркель також підкреслила, що поєднання військової підтримки та стримування є правильним підходом.

"Я шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", - заявила Меркель. 

Колишня канцлерка зазначила, що дипломатія завжди була важливою складовою міжнародної політики, зокрема навіть під час Холодної війни.

Дипломатія, відповідальність і позиція щодо переговорів

Меркель закликала до формування спільної позиції Європейського Союзу та наголосила на необхідності довгострокової роботи для досягнення єдиної стратегії.

Вона також заявила, що не вважає достатнім, щоб контакти з Росією підтримував лише президент США Дональд Трамп, і підкреслила, що Європа має діяти самостійно.

"Ми, європейці, також можемо знайти рішення", - додала Меркель.

Раніше ексканцлерка фактично відкинула ідею свого посередництва у переговорах, зазначивши, що такі завдання мають виконувати чинні політичні лідери.

Як відомо, раніше обговорювалася можливість залучення колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера як посередника, однак ця ідея була відхилена Україною та Європою, а також не підтримана самою Меркель.

Топ коментарі
+7
Ти шо ти шо
показати весь коментар
18.05.2026 22:22 Відповісти
+6
А шо сі сталося? ***** абонемент не продлив?
показати весь коментар
18.05.2026 22:22 Відповісти
+4
Ну ти ж доклала рук до дружби з кацапами - напустила в країну всякого шобла а тепер співаєш романси Україні
показати весь коментар
18.05.2026 22:29 Відповісти
Ти шо ти шо
показати весь коментар
18.05.2026 22:22 Відповісти
А шо сі сталося? ***** абонемент не продлив?
18.05.2026 22:22
показати весь коментар
18.05.2026 22:22 Відповісти
Мабуть у ***** на стару пАдругу вже бабла недостає...
18.05.2026 22:49
показати весь коментар
18.05.2026 22:49 Відповісти
Або пообіцяв продлити. І для цього треба перемовником влаштуватися.
18.05.2026 23:29
показати весь коментар
18.05.2026 23:29 Відповісти
Ну чого, дипломатичні, підбадьорюючі, та навіть скажімо чесно брехливі зусилля вони якраз дуже гарно використовують. Он вам і саміти, й зустрічі, й угоди, й навіть принци з міністрами як по графіку приїжджають підтримку висловити.
18.05.2026 22:23
показати весь коментар
18.05.2026 22:23 Відповісти
Ну ти ж доклала рук до дружби з кацапами - напустила в країну всякого шобла а тепер співаєш романси Україні
18.05.2026 22:29
показати весь коментар
18.05.2026 22:29 Відповісти
***** Сіпановна завжди зазивала підтримувати кацапстан .видно єуропа грошенят підкинула. думка змінилася.
18.05.2026 22:31
показати весь коментар
18.05.2026 22:31 Відповісти
Тварина, закликає щоб на поклон йшли...
Вона закликає щоб були як Трамп. Ця ***** є *****.
показати весь коментар
18.05.2026 22:40 Відповісти
Ніхера її думка не змінилася.
"Я шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", - заявила Меркель.
Тобто ця жаба жаліє що Європа мало розмовляє і мало вилизує сраку московському людоїду і дітовбивці. І жодного слова про військову допомогу Україні
показати весь коментар
18.05.2026 23:33 Відповісти
Випадково не закликала прийняти в НАТО?)
18.05.2026 22:37
показати весь коментар
18.05.2026 22:37 Відповісти
Тварина, закликає щоб на поклон йшли...
18.05.2026 22:39
показати весь коментар
18.05.2026 22:39 Відповісти
Ти вже путінська шалава допомогла розформувавши 26 бригад бундесверу, чим знищила всю систему безпеки ЄС і розв'язала руки Путіну.
18.05.2026 22:39
показати весь коментар
18.05.2026 22:39 Відповісти
Найкращий дипломат на переговорах із ****** ракета "ТAURUS"!
18.05.2026 22:42
показати весь коментар
18.05.2026 22:42 Відповісти
меркель жило в Дрездені на той час коли там служило Пуйло в КГБ

а Штазі знищило більшу частину архівів.

в мене всьо.
показати весь коментар
18.05.2026 22:58 Відповісти
Тереса-матуся....
показати весь коментар
18.05.2026 23:00 Відповісти
Бреше курва аби її поставили у переговорники від ЄС.
18.05.2026 23:16
показати весь коментар
18.05.2026 23:16 Відповісти
Не вірю жодному слову цій кремлівській повій. Ця шльондра заставила Україну здати крим і дамбас без жодного пострілу обіцяючи що далі Ху'йло не полізе. Також ця повія разом з під@ром Оландом запевнила Ху'йла що Україна не отримає жодної допомоги від Європі в випадку якщо Ху'йло полізе далі.
18.05.2026 23:18
показати весь коментар
18.05.2026 23:18 Відповісти
Консерва.
показати весь коментар
18.05.2026 23:24 Відповісти
Ця змія не просто так вилізла з під колоди. Ху'йло і ЄС шукають кого б назначити переговорником з московським людоїдом і дітовбивцею. І ця стана відьма яка здала Україну в 2014 обіцяючи мір, знову готова до роботи за срублі. Хоча які можуть бути переговори з людоїдом. Рашисти повинні зібрати свої смердючі ноги і забратися з України. Більше жоднихваріантів для міру немає.
18.05.2026 23:30
показати весь коментар
18.05.2026 23:30 Відповісти
Сволочь
показати весь коментар
19.05.2026 00:30 Відповісти
ти шо стара мразота там заспівала - вона вже подокладала в свій час "дипломатичних зусилль" - шо тепер дрона їй в пику і її пуйлу
19.05.2026 02:12
показати весь коментар
19.05.2026 02:12 Відповісти
 
 