Меркель закликала Європу активніше підтримувати Україну

Європа "не докладає достатньо дипломатичних зусиль" щодо Росії і має посилити підтримку України.

Про це йдеться у виступі колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на Європейському форумі WDR під час цифрової конференції Republica, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Меркель щодо війни та ролі Європи

Ангела Меркель заявила, що Європа повинна активніше використовувати дипломатичні інструменти у війні Росії проти України та більше довіряти власним можливостям.

Вона наголосила, що метою має бути Україна, яка зможе самостійно ухвалювати рішення після завершення війни. Меркель також підкреслила, що поєднання військової підтримки та стримування є правильним підходом.

"Я шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", - заявила Меркель.

Колишня канцлерка зазначила, що дипломатія завжди була важливою складовою міжнародної політики, зокрема навіть під час Холодної війни.

Дипломатія, відповідальність і позиція щодо переговорів

Меркель закликала до формування спільної позиції Європейського Союзу та наголосила на необхідності довгострокової роботи для досягнення єдиної стратегії.

Вона також заявила, що не вважає достатнім, щоб контакти з Росією підтримував лише президент США Дональд Трамп, і підкреслила, що Європа має діяти самостійно.

"Ми, європейці, також можемо знайти рішення", - додала Меркель.

Раніше ексканцлерка фактично відкинула ідею свого посередництва у переговорах, зазначивши, що такі завдання мають виконувати чинні політичні лідери.

Як відомо, раніше обговорювалася можливість залучення колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера як посередника, однак ця ідея була відхилена Україною та Європою, а також не підтримана самою Меркель.

