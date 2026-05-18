Меркель призвала Европу активнее поддерживать Украину
Европа "не прилагает достаточных дипломатических усилий" в отношении России и должна усилить поддержку Украины.
Об этом говорится в выступлении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на Европейском форуме WDR во время цифровой конференции Republica, передаетЦензор.НЕТ.
Позиция Меркель относительно войны и роли Европы
Ангела Меркель заявила, что Европа должна активнее использовать дипломатические инструменты в войне России против Украины и больше доверять собственным возможностям.
Она подчеркнула, что целью должна быть Украина, которая сможет самостоятельно принимать решения после завершения войны. Меркель также подчеркнула, что сочетание военной поддержки и сдерживания является правильным подходом.
"Я сожалею, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", — заявила Меркель.
Бывшая канцлер отметила, что дипломатия всегда была важной составляющей международной политики, в частности даже во время Холодной войны.
Дипломатия, ответственность и позиция в отношении переговоров
Меркель призвала к формированию общей позиции Европейского Союза и подчеркнула необходимость долгосрочной работы для достижения единой стратегии.
Она также заявила, что не считает достаточным, чтобы контакты с Россией поддерживал только президент США Дональд Трамп, и подчеркнула, что Европа должна действовать самостоятельно.
"Мы, европейцы, также можем найти решение", — добавила Меркель.
Ранее экс-канцлер фактически отвергла идею своего посредничества в переговорах, отметив, что такие задачи должны выполнять действующие политические лидеры.
Как известно, ранее обсуждалась возможность привлечения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника, однако эта идея была отклонена Украиной и Европой, а также не поддержана самой Меркель.
