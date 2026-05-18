Меркель призвала Европу активнее поддерживать Украину

Европа "не прилагает достаточных дипломатических усилий" в отношении России и должна усилить поддержку Украины.

Об этом говорится в выступлении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на Европейском форуме WDR во время цифровой конференции Republica, передаетЦензор.НЕТ.

Позиция Меркель относительно войны и роли Европы

Ангела Меркель заявила, что Европа должна активнее использовать дипломатические инструменты в войне России против Украины и больше доверять собственным возможностям.

Она подчеркнула, что целью должна быть Украина, которая сможет самостоятельно принимать решения после завершения войны. Меркель также подчеркнула, что сочетание военной поддержки и сдерживания является правильным подходом.

"Я сожалею, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", — заявила Меркель. 

Бывшая канцлер отметила, что дипломатия всегда была важной составляющей международной политики, в частности даже во время Холодной войны.

Дипломатия, ответственность и позиция в отношении переговоров

Меркель призвала к формированию общей позиции Европейского Союза и подчеркнула необходимость долгосрочной работы для достижения единой стратегии.

Она также заявила, что не считает достаточным, чтобы контакты с Россией поддерживал только президент США Дональд Трамп, и подчеркнула, что Европа должна действовать самостоятельно.

"Мы, европейцы, также можем найти решение", — добавила Меркель.

Ранее экс-канцлер фактически отвергла идею своего посредничества в переговорах, отметив, что такие задачи должны выполнять действующие политические лидеры.

Как известно, ранее обсуждалась возможность привлечения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника, однако эта идея была отклонена Украиной и Европой, а также не поддержана самой Меркель.

Ти шо ти шо
18.05.2026 22:22 Ответить
А шо сі сталося? ***** абонемент не продлив?
18.05.2026 22:22 Ответить
Мабуть у ***** на стару пАдругу вже бабла недостає...
18.05.2026 22:49 Ответить
Ну чого, дипломатичні, підбадьорюючі, та навіть скажімо чесно брехливі зусилля вони якраз дуже гарно використовують. Он вам і саміти, й зустрічі, й угоди, й навіть принци з міністрами як по графіку приїжджають підтримку висловити.
18.05.2026 22:23 Ответить
Ну ти ж доклала рук до дружби з кацапами - напустила в країну всякого шобла а тепер співаєш романси Україні
18.05.2026 22:29 Ответить
***** Сіпановна завжди зазивала підтримувати кацапстан .видно єуропа грошенят підкинула. думка змінилася.
18.05.2026 22:31 Ответить
Тварина, закликає щоб на поклон йшли...
Вона закликає щоб були як Трамп. Ця ***** є *****.
18.05.2026 22:40 Ответить
Випадково не закликала прийняти в НАТО?)
18.05.2026 22:37 Ответить
Тварина, закликає щоб на поклон йшли...
18.05.2026 22:39 Ответить
Ти вже путінська шалава допомогла розформувавши 26 бригад бундесверу, чим знищила всю систему безпеки ЄС і розв'язала руки Путіну.
18.05.2026 22:39 Ответить
Найкращий дипломат на переговорах із ****** ракета "ТAURUS"!
18.05.2026 22:42 Ответить
меркель жило в Дрездені на той час коли там служило Пуйло в КГБ

а Штазі знищило більшу частину архівів.

в мене всьо.
18.05.2026 22:58 Ответить
Тереса-матуся....
18.05.2026 23:00 Ответить
Бреше курва аби її поставили у переговорники від ЄС.
18.05.2026 23:16 Ответить
Не вірю жодному слову цій кремлівській повій. Ця шльондра заставила Україну здати крим і дамбас без жодного пострілу обіцяючи що далі Ху'йло не полізе. Також ця повія разом з під@ром Оландом запевнила Ху'йла що Україна не отримає жодної допомоги від Європі в випадку якщо Ху'йло полізе далі.
18.05.2026 23:18 Ответить
 
 