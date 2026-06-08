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Новости Военная помощь Украине
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Канада и Бельгия совместно доставили Украине военную помощь

Военная помощь от Канады и Бельгии

Вооруженные силы Канады и Бельгии совместно доставили военную помощь Украине в рамках координации действий союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Канады Дэвида Макгинти, которое он сделал в Оттаве корреспондентам "Укринформа".

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Совместная логистика союзников

По словам министра, в минувшие выходные канадские и бельгийские военные совместно организовали доставку оборудования в Украину. Бельгия содействовала транспортировке техники с канадских складов.

Он отметил, что Канада регулярно осуществляет такие поставки во взаимодействии с партнерами.

"В минувшие выходные Вооруженные силы Канады вместе с нашими бельгийскими союзниками совместно доставили в Украину военное оборудование. Бельгия поддержала эту инициативу, содействовав транспортировке оборудования с канадских складов в Украину", — сказал Макгинти.

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Поддержка Украины и позиция Канады

Министр обороны Канады подчеркнул, что сотрудничество с Бельгией подтверждает общую приверженность поддержке Украины и ее суверенитета.

Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу против российской агрессии, которая является неспровоцированной и незаконной, и в то же время защищает демократию, свободу и права человека.

"Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность", — отметил Макгинти.

Также он добавил, что Канада продолжит сотрудничество с международными партнерами для оказания Украине своевременной и эффективной помощи.

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Бельгия (488) Канада (2146) помощь и поддержка (914)
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Дякуємо Канадо і Бельгіє!
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08.06.2026 20:54 Ответить
Тип, обсяг та точні характеристики доставленого обладнання наразі офіційно не розголошуються з міркувань безпеки.
Міністр оборони Канади наголосив, що така секретність позбавляє російські війська можливості заздалегідь підготувати контрзаходи або скоригувати цілі до моменту розгортання озброєння на лінії фронту.
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08.06.2026 21:35 Ответить
 
 