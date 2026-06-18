Зеленский и де Вевер обсудили новый пакет помощи Украине, вклад в программу PURL и график поставок F-16. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которой они подробно обсудили вопрос о поддержке защиты Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Помощь Украине
Зеленский сообщил, что Бельгия готовит новый значительный пакет помощи и вклад в программу PURL.
Также стороны обсудили график поставок истребителей F-16.
"Первые поставки состоятся уже в этом году. Именно такая помощь в защите неба сейчас нужна больше всего. Спасибо!" - отметил президент.
Другие вопросы
Зеленский проинформировал премьер-министра о встречах и договоренностях на саммите G7, а также о дипломатических контактах с целью прекращения российской войны.
"Действительно важно, чтобы давление на агрессора и дальше усиливалось. Также обсудили евроинтеграцию Украины. Спасибо Бельгии - правительству и всему народу - за поддержку!" - добавил президент.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что Бельгия до конца 2029 года планирует передать Украине все 53 истребителя F-16.
- Накануне глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил о передаче семи истребителей F-16 Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль