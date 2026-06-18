Зеленский и де Вевер обсудили новый пакет помощи Украине, вклад в программу PURL и график поставок F-16. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которой они подробно обсудили вопрос о поддержке защиты Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь Украине

Зеленский сообщил, что Бельгия готовит новый значительный пакет помощи и вклад в программу PURL.

Также стороны обсудили график поставок истребителей F-16.

"Первые поставки состоятся уже в этом году. Именно такая помощь в защите неба сейчас нужна больше всего. Спасибо!" - отметил президент.

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Другие вопросы

Зеленский проинформировал премьер-министра о встречах и договоренностях на саммите G7, а также о дипломатических контактах с целью прекращения российской войны.

"Действительно важно, чтобы давление на агрессора и дальше усиливалось. Также обсудили евроинтеграцию Украины. Спасибо Бельгии - правительству и всему народу - за поддержку!" - добавил президент.

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