Швеція виділила понад $100 млн на закупівлю американської зброї для України

Швеція спрямує 1,1 млрд шведських крон (близько 108 млн доларів) на підтримку ініціативи PURL, у межах якої українські партнери закуповують у США озброєння для потреб Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони Швеції.

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Кошти входять до раніше оголошеного пакета допомоги

У шведському оборонному відомстві зазначили, що виділене фінансування є складовою вже анонсованого пакета військової допомоги Україні.

Пріоритет – системи ППО та боєприпаси

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що механізм PURL дає Україні можливість оперативно отримувати необхідне американське озброєння.

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За його словами, насамперед йдеться про сучасні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та боєприпаси, які є критично важливими для захисту українських міст і протидії російським атакам.

"Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших атак Росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України", – підкреслив Йонсон.

Це вже вчетверте Швеція виділяє кошти в рамках PURL. З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції через PURL становить $543 млн.

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