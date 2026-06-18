Швеція виділила понад $100 млн на закупівлю американської зброї для України
Швеція спрямує 1,1 млрд шведських крон (близько 108 млн доларів) на підтримку ініціативи PURL, у межах якої українські партнери закуповують у США озброєння для потреб Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони Швеції.
Кошти входять до раніше оголошеного пакета допомоги
У шведському оборонному відомстві зазначили, що виділене фінансування є складовою вже анонсованого пакета військової допомоги Україні.
Пріоритет – системи ППО та боєприпаси
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що механізм PURL дає Україні можливість оперативно отримувати необхідне американське озброєння.
За його словами, насамперед йдеться про сучасні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та боєприпаси, які є критично важливими для захисту українських міст і протидії російським атакам.
"Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших атак Росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України", – підкреслив Йонсон.
Це вже вчетверте Швеція виділяє кошти в рамках PURL. З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції через PURL становить $543 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль