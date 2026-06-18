Швеция выделила более $100 млн на закупку американского оружия для Украины

Швеция выделит 1,1 млрд шведских крон (около 108 млн долларов) на поддержку инициативы PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают в США вооружение для нужд Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Швеции.

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Средства входят в ранее объявленный пакет помощи

В шведском оборонном ведомстве отметили, что выделенное финансирование является частью уже анонсированного пакета военной помощи Украине.

Приоритет - системы ПВО и боеприпасы

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что механизм PURL дает Украине возможность оперативно получать необходимое американское вооружение.

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По его словам, речь идет прежде всего о современных системах противовоздушной обороны, ракетах-перехватчиках и боеприпасах, которые имеют критически важное значение для защиты украинских городов и противодействия российским атакам.

"Это имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла защищаться от дальнейших атак России. Поддержка Швеции носит долгосрочный и всеобъемлющий характер и основана на потребностях Украины", - подчеркнул Йонсон.

Это уже в четвертый раз, когда Швеция выделяет средства в рамках PURL. С учетом нового взноса общий объем поддержки Швеции через PURL составляет $543 млн.

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