Некоторые страны уже подготовили решения о новых взносах в PURL: Давайте примем их на этой встрече, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" не дожидаться саммита НАТО в Анкаре, чтобы объявить о новых взносах в программу PURL.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на открытии заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

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Время имеет значение

"Я благодарю всех, кто поддерживает нашу работу через программу PURL… Сейчас это действительно имеет значение наряду с нашим двусторонним сотрудничеством. Иногда эти поставки имеют значение буквально день в день. Когда мы знаем, что Россия готовится к массированному удару по Украине, и мы можем получить ракеты "Пэтриот" накануне такого удара, это помогает защитить жизни. Поэтому время имеет значение", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, некоторые страны уже подготовили решения о новых взносах в PURL, и он поблагодарил их за это, но при этом попросил реализовать их как можно быстрее.

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"Мы слышали, что некоторые из ваших стран хотели бы объявить о своих взносах в PURL на саммите в Анкаре в этом году. Но это будет через несколько недель. Давайте примем эти важные решения здесь, на этой встрече, чтобы мы могли обеспечить поставки оружия для защиты. Российские удары по Украине наносятся каждый день. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте даже на один день то, что можно сделать через PURL сегодня", — сказал Зеленский.

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Оборонное сотрудничество

Также президент призвал участников заседания больше интегрироваться на каждом уровне оборонного сотрудничества, "чтобы и у нас, и у вас было больше возможностей защитить жизни".

"Пожалуйста, давайте подготовим сильные решения и более тесное сотрудничество к саммиту в Анкаре, чтобы наш политический уровень партнерства соответствовал реальности", — сказал он.

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