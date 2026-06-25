Фінляндія виділяє додаткові 40 млн євро на PURL, - прем’єр Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про виділення додаткових 40 млн євро на ініціативу PURL, які підуть на закупівлю американської зброї України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"І сьогодні я з гордістю оголошую, що мій уряд вирішив додатково виділити 40 мільйонів євро на ініціативу PIRL", - сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України у Гданську.

Орпо зазначив, що Фінляндія вже також передала 33 пакети матеріальної допомоги Україні.

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Що відомо про PURL?

PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:

Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).

НАТО та США його узгоджують і підтверджують.

Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.

США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).

Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.

Що саме постачається:

системи ППО (наприклад, Patriot);

ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);

інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.

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