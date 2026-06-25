Фінляндія виділяє додаткові 40 млн євро на PURL, - прем’єр Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про виділення додаткових 40 млн євро на ініціативу PURL, які підуть на закупівлю американської зброї України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"І сьогодні я з гордістю оголошую, що мій уряд вирішив додатково виділити 40 мільйонів євро на ініціативу PIRL", - сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України у Гданську.
Орпо зазначив, що Фінляндія вже також передала 33 пакети матеріальної допомоги Україні.
Що відомо про PURL?
PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:
- Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).
- НАТО та США його узгоджують і підтверджують.
- Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.
- США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).
Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.
Що саме постачається:
- системи ППО (наприклад, Patriot);
- ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);
- інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.
Будь ласка, зачекайте...
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