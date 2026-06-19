За підсумками "Рамштайну" Україна може отримати $4 млрд допомоги, - Федоров

Під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") міжнародні партнери оголосили про новий пакет військової допомоги на загальну суму близько 4 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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За його словами, міжнародні партнери позитивно оцінили результати України на полі бою та готові й надалі посилювати військову підтримку. Підтримка дедалі більше зосереджується на напрямах, які демонструють найбільшу ефективність на полі бою. Пріоритетами залишаються програма PURL, посилення протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та розвиток українських безпілотників.

Майже $1 млрд спрямують на ракети для Patriot

Одним із ключових рішень стало виділення майже 1 млрд доларів на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для американських систем ППО Patriot.

Найбільші внески у фінансування цього напряму оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція.

Окрім цього, Німеччина додатково виділить 200 млн доларів на механізм JUMPSTART, який передбачає довгострокові закупівлі ракет для комплексів Patriot.

Понад пів мільярда доларів – на далекобійну артилерію та мільярд на виробництво дронів

Партнери також погодилися спрямувати близько 540 млн доларів на закупівлю боєприпасів підвищеної дальності для артилерії.

До фінансування цього напряму долучаться Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Ще понад 1 млрд доларів буде спрямовано на розвиток безпілотних систем для українських Сил оборони.

Зокрема, Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди підтримають постачання крилатих ракет-дронів, а Норвегія інвестує у придбання морських безпілотників.

Крім зазначених напрямів, союзники підтвердили подальшу підтримку України у сфері протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, постачання бойових машин піхоти, розвитку навчальних центрів та інших критично важливих спроможностей Сил оборони.

Федоров подякував країнам-партнерам за підтримку, а також відзначив роль президента України Володимира Зеленського у залученні міжнародної військової допомоги.

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