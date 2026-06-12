Україна на "Рамштайні" проситиме додаткові $20 млрд, щоб закріпити свою перевагу над РФ, - Politico

Україна хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.

Про це пише Politico із посиланням на представника Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього", - сказав посадовець на умовах анонімності.

Запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Джерела кажуть, що це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Кожному із союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб досягти цільового показника в 20 мільярдів доларів.

"Це може бути допомога або позика", - цитує видання співрозмовника.

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Країни-партнери вже зобов'язалися надати 38 мільярдів доларів військової допомоги цього року. Додаткові 20 мільярдів доларів наблизили б Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, встановленого Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Видання зазначає, що якщо додаткові 20 мільярдів доларів будуть виділені, Україна спрямує ці кошти на протиповітряну оборону, збільшення внесків в ініціативу PURL, а також на придбання додаткових безпілотників, боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

"Вікно можливостей має тенденцію закриватися. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія створить власні мідл-страйк дрони, це стане для нас катастрофою", - сказав чиновник.

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Рамштайн

За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

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