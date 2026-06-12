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Новости Заседание Рамштайна
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Украина на "Рамштайне" будет просить дополнительные $20 млрд, чтобы закрепить свое преимущество над РФ, - Politico

Заседание Рамштайна: Украина будет просить о дополнительных 20 млрд долларов

Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить своё временное преимущество на поле боя над Россией.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но нам нужно финансирование для этого", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Запрос на 20 миллиардов долларов будет озвучен 18 июня на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).

Источники сообщают, что этот вопрос поднял министр обороны Украины Михаил Федоров и другие правительственные чиновники во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь целевого показателя в 20 миллиардов долларов.

"Это может быть помощь или заем", - цитирует издание собеседника.

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Страны-партнеры уже обязались предоставить 38 миллиардов долларов военной помощи в этом году. Дополнительные 20 миллиардов долларов приблизили бы Украину к целевому показателю двусторонней помощи в размере 60 миллиардов долларов, установленному Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Издание отмечает, что если дополнительные 20 миллиардов долларов будут выделены, Украина направит эти средства на противовоздушную оборону, увеличение взносов в инициативу PURL, а также на приобретение дополнительных беспилотников, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

"Окно возможностей имеет тенденцию закрываться. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс закончить эту войну путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны среднего радиуса действия, это станет для нас катастрофой", - сказал чиновник.

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Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

Читайте: Федоров встретился с Рютте перед следующим "Рамштайном": в фокусе - ПВО и антибаллистика

Автор: 

помощь (8358) Рамштайн (214)
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Топ комментарии
+10
Спочатку забирають з оборонки 40 мільярдів на *******,а потім просять гроші у партнерів на оборонку. Маю надію що у партнерів вистачить розуму послати ригозелену наволоч до дупи.
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12.06.2026 08:55 Ответить
+3
Зверніть увагу не зброю на 20 лярдів а бабло...
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12.06.2026 09:23 Ответить
+2
А якщо Росія створить власні мідл-страйк дрони, це стане для нас катастрофою

А навіщо взагалі про це говорити??? А якщо вже ляпнув, ну тоді кажи про супутникове угрування "Рассвет", яке має стати заміною "Старлінк". Його поява теж може стати для нас катастрофою.
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12.06.2026 08:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А якщо Росія створить власні мідл-страйк дрони, це стане для нас катастрофою

А навіщо взагалі про це говорити??? А якщо вже ляпнув, ну тоді кажи про супутникове угрування "Рассвет", яке має стати заміною "Старлінк". Його поява теж може стати для нас катастрофою.
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12.06.2026 08:51 Ответить
Спочатку забирають з оборонки 40 мільярдів на *******,а потім просять гроші у партнерів на оборонку. Маю надію що у партнерів вистачить розуму послати ригозелену наволоч до дупи.
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12.06.2026 08:55 Ответить
40 млрд. гривень. Просять у 20 разів більше. Додатково.
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12.06.2026 09:46 Ответить
Ага, 40 млрд вже розпланували, як спи...з....ти. Подивилися не хватає 20 млрд. Вирішили клянчити на Рамштайні. С..у..к...и
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12.06.2026 10:17 Ответить
За останні два с половиною роки з України виведено, тіки на експортно-іпортних операціях - майже 200 міліардів гр(4,5 млрд. доларів). В схемі було задіяно тисячі хвірмочок рога і копита. Контролюючі міністерства та нац. банк України в упор не бачили цього.
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12.06.2026 10:19 Ответить
Зверніть увагу не зброю на 20 лярдів а бабло...
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12.06.2026 09:23 Ответить
Гроші тільки на цільові закупівлі. У кожного виробника зброї є своя адреса. Щоб чиновники живі гроші бачили тільки у банкоматі з картки для виплат на зарплатню, затверджену в Раді
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12.06.2026 09:50 Ответить
Живі гроші з бюджету України чиновники уже давно відправили на "ремонт доріг". Ці гроші ніхто не контролює - тому що "велике крадівництво ЗЄ".
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12.06.2026 10:18 Ответить
А це лікується аудитом декларацій і фактичної власності та витрат чиновників та їх найблищих родичів та близьких))
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12.06.2026 10:40 Ответить
А економічні і правові реформи провести, щоб Україна сама заробляла необхідні їй гроші, а не ходила з протягнутою рукою, як казав колись один діяч?
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12.06.2026 10:46 Ответить
 
 