Украина на "Рамштайне" будет просить дополнительные $20 млрд, чтобы закрепить свое преимущество над РФ, - Politico

Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить своё временное преимущество на поле боя над Россией.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но нам нужно финансирование для этого", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Запрос на 20 миллиардов долларов будет озвучен 18 июня на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).

Источники сообщают, что этот вопрос поднял министр обороны Украины Михаил Федоров и другие правительственные чиновники во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь целевого показателя в 20 миллиардов долларов.

"Это может быть помощь или заем", - цитирует издание собеседника.

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Страны-партнеры уже обязались предоставить 38 миллиардов долларов военной помощи в этом году. Дополнительные 20 миллиардов долларов приблизили бы Украину к целевому показателю двусторонней помощи в размере 60 миллиардов долларов, установленному Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Издание отмечает, что если дополнительные 20 миллиардов долларов будут выделены, Украина направит эти средства на противовоздушную оборону, увеличение взносов в инициативу PURL, а также на приобретение дополнительных беспилотников, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

"Окно возможностей имеет тенденцию закрываться. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс закончить эту войну путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны среднего радиуса действия, это станет для нас катастрофой", - сказал чиновник.

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Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

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