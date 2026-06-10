Федоров и Писториус обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T

Министр обороны Михаил Федоров провел беседу со своим германским коллегой Борисом Писториусом накануне заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом онсообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Во время беседы обсуждались приоритетные направления поддержки Украины.

"По поручению Президента продолжаем изматывать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике. Силы обороны системно разрушают российскую логистику, наносят удары по критически важным целям в тылу врага и ослабляют его военный потенциал.



Наша задача - максимально быстро направлять международную поддержку на решения, которые дают наибольший результат для фронта и защиты украинских городов", - говорится в сообщении.

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Приоритет на заседании "Рамштайна":

ракеты PAC-3 для Patriot через механизм JUMPSTART;

дополнительные взносы в PURL;

артиллерийские боеприпасы повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;

FPV-дроны на оптоволокне и middle strike украинского производства.

"Отдельно обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, развитие противоракетных возможностей и дальнейшую поддержку технологических решений, которые уже доказывают свою эффективность на поле боя.



Также рассмотрели возможности направить уже анонсированное партнерами финансирование на наиболее критические нужды Сил обороны", - отметил глава Минобороны Украины.

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Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

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