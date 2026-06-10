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Новости Заседание Рамштайна
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Федоров и Писториус обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T

Федоров провел беседу с Питориусом: о чем говорили?

Министр обороны Михаил Федоров провел беседу со своим германским коллегой Борисом Писториусом накануне заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом онсообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время беседы обсуждались приоритетные направления поддержки Украины.

"По поручению Президента продолжаем изматывать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике. Силы обороны системно разрушают российскую логистику, наносят удары по критически важным целям в тылу врага и ослабляют его военный потенциал.

Наша задача - максимально быстро направлять международную поддержку на решения, которые дают наибольший результат для фронта и защиты украинских городов", - говорится в сообщении.

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Приоритет на заседании "Рамштайна":

  • ракеты PAC-3 для Patriot через механизм JUMPSTART;
  • дополнительные взносы в PURL;
  • артиллерийские боеприпасы повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;
  • FPV-дроны на оптоволокне и middle strike украинского производства.

"Отдельно обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, развитие противоракетных возможностей и дальнейшую поддержку технологических решений, которые уже доказывают свою эффективность на поле боя.

Также рассмотрели возможности направить уже анонсированное партнерами финансирование на наиболее критические нужды Сил обороны", - отметил глава Минобороны Украины.

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Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

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Автор: 

Федоров Михаил (697) Писториус Борис (323) Рамштайн (213)
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фьодоров такий мімішний! така душка!
всім подобається!
кмісу дозволили намалювати процентік популярності!
****, чим повинен займатися міністр оборони під час війни?
фоткатися та не вилазити з тєлєка?
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10.06.2026 11:30 Ответить
 
 