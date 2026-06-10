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Новини Засідання Рамштайну
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Федоров та Пісторіус обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T

Федоров провів розмову з Піторіусом: про що говорили?

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову із німецьким колегою Борисом Пісторіусом напередодні засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час розмови обговорювали пріоритетні напрями підтримки України.

"За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах — у небі, на землі та в економіці. Сили оборони системно руйнують російську логістику, завдають ударів по критично важливих цілях у тилу ворога й послаблюють його військовий потенціал.

Наше завдання — максимально швидко спрямовувати міжнародну підтримку на рішення, які дають найбільший результат для фронту й захисту українських міст", - йдеться в повідомленні.

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Пріоритет на засіданні "Рамштайну":

  • ракети PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART;
  • додаткові внески в PURL;
  • артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;
  • FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

"Окремо обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою.

Також розглянули можливості спрямувати вже анонсоване партнерами фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони", - зазначив очільник Міноборони України.

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Рамштайн

За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

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Автор: 

Федоров Михайло (1126) Пісторіус Борис (373) Рамштайн (221)
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фьодоров такий мімішний! така душка!
всім подобається!
кмісу дозволили намалювати процентік популярності!
****, чим повинен займатися міністр оборони під час війни?
фоткатися та не вилазити з тєлєка?
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10.06.2026 11:30 Відповісти
 
 