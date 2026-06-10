Федоров та Пісторіус обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову із німецьким колегою Борисом Пісторіусом напередодні засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час розмови обговорювали пріоритетні напрями підтримки України.

"За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах — у небі, на землі та в економіці. Сили оборони системно руйнують російську логістику, завдають ударів по критично важливих цілях у тилу ворога й послаблюють його військовий потенціал.



Наше завдання — максимально швидко спрямовувати міжнародну підтримку на рішення, які дають найбільший результат для фронту й захисту українських міст", - йдеться в повідомленні.

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Пріоритет на засіданні "Рамштайну":

ракети PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART;

додаткові внески в PURL;

артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

"Окремо обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою.



Також розглянули можливості спрямувати вже анонсоване партнерами фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони", - зазначив очільник Міноборони України.

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Рамштайн

За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

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