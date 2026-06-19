По итогам "Рамштайна" Украина может получить $4 млрд помощи, - Федоров

В ходе 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") международные партнеры объявили о новом пакете военной помощи на общую сумму около 4 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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По его словам, международные партнеры положительно оценили результаты Украины на поле боя и готовы и в дальнейшем усиливать военную поддержку. Поддержка все больше сосредотачивается на направлениях, демонстрирующих наибольшую эффективность на поле боя. Приоритетами остаются программа PURL, укрепление противовоздушной обороны, дальнобойная артиллерия и развитие украинских беспилотников.

Почти $1 млрд направят на ракеты для Patriot

Одним из ключевых решений стало выделение почти 1 млрд долларов на механизм PURL, который обеспечивает Украину ракетами для американских систем ПВО Patriot.

Наибольшие вклады в финансирование этого направления объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Кроме того, Германия дополнительно выделит 200 млн долларов на механизм JUMPSTART, который предусматривает долгосрочные закупки ракет для комплексов Patriot.

Более полумиллиарда долларов - на дальнобойную артиллерию и миллиард на производство дронов

Партнеры также согласились направить около 540 млн долларов на закупку боеприпасов повышенной дальности для артиллерии.

К финансированию этого направления присоединятся Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Еще более 1 млрд долларов будет направлено на развитие беспилотных систем для украинских Сил обороны.

В частности, Великобритания профинансирует закупку 150 тысяч украинских дронов, Нидерланды поддержат поставки крылатых ракет-дронов, а Норвегия инвестирует в приобретение морских беспилотников.

Помимо указанных направлений, союзники подтвердили дальнейшую поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, поставок боевых машин пехоты, развития учебных центров и других критически важных возможностей Сил обороны.

Федоров поблагодарил страны-партнеров за поддержку, а также отметил роль президента Украины Владимира Зеленского в привлечении международной военной помощи.

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