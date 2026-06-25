Финляндия выделяет дополнительные 40 млн евро на PURL, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о выделении дополнительных 40 млн евро на инициативу PURL, которые пойдут на закупку американского оружия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"И сегодня я с гордостью объявляю, что мое правительство решило дополнительно выделить 40 миллионов евро на инициативу PIRL", - сказал он на открытии Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Орпо отметил, что Финляндия также уже передала Украине 33 пакета материальной помощи.

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Что известно о PURL?

PURL – это совместная программа США и НАТО, созданная для быстрого обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).

НАТО и США его согласовывают и подтверждают.

Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в общие пакеты финансирования.

США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с заводов).

Вместо разрозненных поставок каждая страна вносит средства в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что нужно в первую очередь.

Что именно поставляется:

системы ПВО (например, Patriot);

ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);

другое критически важное вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.

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