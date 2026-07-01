Украина получает 90–92 % перехватчиков для Patriot через механизм PURL, — посол в НАТО Гетьманчук
В настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot в рамках программы PURL.
Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "ЕП", передает Цензор.НЕТ.
Рост поставок
"Сегодня это является более важным приоритетом, чем в конце прошлого года. Потому что если в конце прошлого года мы получали около 75% перехватчиков для систем Patriot через PURL, то сейчас это 90–92%", — сказала Гетьманчук.
В то же время она отметила, что этого недостаточно.
"Нам нужны дополнительные противоракетные средства, мы над этим работаем. И одно из наших ключевых практических ожиданий от саммита НАТО в Анкаре — это новые взносы", — подчеркнула посол.
Более $6 миллиардов помощи
По ее словам, с момента запуска программы в PURL поступили взносы от 25 стран-членов НАТО, а общая сумма полученной Украиной помощи уже превысила 6 миллиардов долларов.
Кроме того, свои взносы в эту программу внесли три страны-партнера НАТО: Новая Зеландия, Австралия и Япония.
"Буквально на прошлой неделе две страны внесли взносы, причем один из них — непубличный, да, такое тоже бывает. Поэтому иногда эта информация не попадает в публичное пространство. А другая страна — Финляндия — объявила об этом во время конференции в Гданьске", — рассказала дипломат.
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