Украина получает 90–92 % перехватчиков для Patriot через механизм PURL, — посол в НАТО Гетьманчук

В настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot в рамках программы PURL.

Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "ЕП", передает Цензор.НЕТ.

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Рост поставок

"Сегодня это является более важным приоритетом, чем в конце прошлого года. Потому что если в конце прошлого года мы получали около 75% перехватчиков для систем Patriot через PURL, то сейчас это 90–92%", — сказала Гетьманчук.

В то же время она отметила, что этого недостаточно.

"Нам нужны дополнительные противоракетные средства, мы над этим работаем. И одно из наших ключевых практических ожиданий от саммита НАТО в Анкаре — это новые взносы", — подчеркнула посол.

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Более $6 миллиардов помощи

По ее словам, с момента запуска программы в PURL поступили взносы от 25 стран-членов НАТО, а общая сумма полученной Украиной помощи уже превысила 6 миллиардов долларов.

Кроме того, свои взносы в эту программу внесли три страны-партнера НАТО: Новая Зеландия, Австралия и Япония.

"Буквально на прошлой неделе две страны внесли взносы, причем один из них — непубличный, да, такое тоже бывает. Поэтому иногда эта информация не попадает в публичное пространство. А другая страна — Финляндия — объявила об этом во время конференции в Гданьске", — рассказала дипломат.

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