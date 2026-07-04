У червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч російських дронів, - Сирський

Сили оборони України продовжують посилювати систему протиповітряної оборони та нарощувати спроможності з протидії російським ударним безпілотникам, попри те, що РФ збільшує застосування реактивних дронів і баражуючих боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради щодо розвитку системи протидії повітряним загрозам.

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"Наша відповідь - системне посилення протиповітряної оборони, сил безпосереднього протиповітряного прикриття та радіоелектронної боротьби, а також ураження військових об'єктів противника в глибині його території - місць виробництва, зберігання та запуску засобів повітряного нападу", - йдеться в повідомленні.

Майже 5 тисяч знищених ударних безпілотників за місяць

Як зазначив Сирський, Сили оборони щомісяця збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищують рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування. Важливим елементом цієї роботи стало створення центрів оперативної взаємодії та координації, які забезпечують швидке ухвалення рішень та ефективне управління силами і засобами.

За підсумками червня українські військові знищили майже 5 тисяч ударних безпілотників типу Shahed та інших аналогічних дронів. При цьому 55% усіх цілей було уражено екіпажами першого ешелону перехоплення.

Автоматизовані турелі та дрони-перехоплювачі підвищують ефективність ППО

Головнокомандувач повідомив, що Україна продовжує нарощувати спроможності четвертого ешелону перехоплення. До бойової роботи дедалі активніше залучають автоматизовані турелі, якими лише у червні було знищено 26 засобів повітряного нападу противника.

Крім того, триває розгортання мережі спотів дистанційного керування та пошук найбільш ефективних моделей застосування дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, результати бойової роботи постійно аналізуються для вдосконалення тактики відбиття масованих атак російських безпілотників.

Армійська авіація та ППО Києва демонструють високі результати

У червні Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ знищила 338 повітряних цілей. Для підвищення ефективності її застосування бойові вертольоти оснащують новітніми ракетними установками, оптико-електронними станціями та сучасними системами відеоспостереження.

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Водночас дрони-перехоплювачі угруповання сил і засобів протиповітряної оборони Києва за місяць знищили понад 500 повітряних цілей. Загалом у столичному регіоні протягом червня було знешкоджено понад 600 ворожих засобів повітряного нападу.

Захист українського неба продовжать посилювати

За словами Сирського, Україна також зміцнює систему антидронового захисту важливих адміністративних центрів. Водночас російська армія не відмовляється від планів нових масованих атак і накопичує для цього сили та засоби.

"Саме тому ми й надалі нарощуватимемо спроможності сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Це означає збережені життя наших громадян і військовослужбовців, захищену критичну інфраструктуру, стабільну роботу підприємств та безпеку українських домівок", - наголосив Головнокомандувач.

За підсумками наради він поставив відповідні завдання щодо подальшого розвитку системи протидії повітряним загрозам та подякував воїнам протиповітряної оборони, екіпажам дронів-перехоплювачів, фахівцям радіоелектронної боротьби, армійській авіації й усім, хто щодня захищає українське небо.

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