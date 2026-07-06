В України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot", - WSJ

В України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

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Подробиці

Видання зазначає, що обстріл 6 липня "викрив похмуру реальність".

"В Україні практично закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, здатні збивати балістичні ракети", - йдеться в матеріалі.

Автори зауважують, що Україна є однією з близько 20 країн, що чекають у черзі на перехоплювачі Patriot, запаси яких невеликі, а виробництво може зайняти понад два роки.

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"Москва посилює свою кампанію ракетних ударів та ударів безпілотниками по українських містах. Україна здатна зупинити більшість російських далекобійних безпілотників, але відсутність протиракетного щита призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення", - наголошується в матеріалі.

Автори пишуть, що Україна працює над власною протиракетною обороною та намагається отримати ліцензії від США на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot всередині країни.

"Однак, обидва проєкти навряд чи скоро закриють прогалину Києва в системі протиракетної оборони", - пояснили там.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 14, постраждалих вже 56, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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