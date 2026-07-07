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Новини дефіцит ракет для систем ППО Саміт НАТО в Анкарі
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Головною темою переговорів із Трампом стануть ракети до Patriot, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Очікується, що під час зустрічі президентів України та США на саміті в Туреччині центральне місце в переговорах посяде питання передачі й посилення систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Зокрема, Зеленський наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Зеленський зазначив, що буде обговорювати різні теми з американським президентом. Він додав, що важливо знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

"Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", - сказав президент України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".
  • За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Трамп Дональд (9046) Patriot (514)
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Топ коментарі
+3
Проси асфальт.
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07.07.2026 15:58 Відповісти
+3
Я маю на увазі рівноцінна відповідь на іскандери їм, безкінечно штампувати ракети патріот для України Америка звісно не буде
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07.07.2026 16:06 Відповісти
+2
Грім 2 навіщо закрив в 2019??? Щоб потім промити патріот? По слухам на завершення цієї програми потрібно було 10 мільйонів доларів, копійки.
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07.07.2026 16:00 Відповісти

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