Головною темою переговорів із Трампом стануть ракети до Patriot, - Зеленський

Очікується, що під час зустрічі президентів України та США на саміті в Туреччині центральне місце в переговорах посяде питання передачі й посилення систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Зокрема, Зеленський наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Зеленський зазначив, що буде обговорювати різні теми з американським президентом. Він додав, що важливо знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

"Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", - сказав президент України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".

За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.

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