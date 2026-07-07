Головною темою переговорів із Трампом стануть ракети до Patriot, - Зеленський
Очікується, що під час зустрічі президентів України та США на саміті в Туреччині центральне місце в переговорах посяде питання передачі й посилення систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Зокрема, Зеленський наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Зеленський зазначив, що буде обговорювати різні теми з американським президентом. Він додав, що важливо знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.
"Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", - сказав президент України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".
- За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.
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