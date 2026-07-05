Путин и Трамп провели телефонный разговор: в Кремле говорят, что инициатором выступили США

В субботу, 4 июля, состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об итогах разговора сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские государственные пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Ушакова, разговор длился 1 час 25 минут. Он утверждает, что инициатором разговора выступила американская сторона.

В Кремле рассказали, что Путин поздравил Трампа и весь американский народ с 250-летием независимости США.

Обсуждение войны в Украине

Среди прочего лидеры говорили о войне РФ против Украины. Путин пытался навязать Трампу собственное видение ситуации на фронте и заявил о якобы "захвате" Константиновки.

В свою очередь Трамп заявил о необходимости скорейшего прекращения войны "для реализации потенциала сотрудничества РФ и США в экономике". Также в разговоре с российским диктатором президент США "подтвердил свою готовность оказывать содействие в поиске мирных решений".

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Визит Виткоффа и Кушнера

Кроме того, американский лидер заверил Путина, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат усилия по урегулированию войны РФ против Украины и будут готовы приехать в Москву.

Также российский диктатор напомнил Трампу, что у того есть действующее приглашение посетить РФ. По словам Ушакова, лидеры США и РФ договорились вновь пообщаться по телефону в ближайшее время.

Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, что в субботу, 4 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

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