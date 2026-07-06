Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре, вероятно, поговорит с Путиным, - Reuters

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре американский лидер Дональд Трамп может провести телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный американский чиновник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встреча с Зеленским и возможный звонок Путину

По словам источника, Трамп намерен обсудить с Зеленским "то, как мы можем завершить войну".

"Боевые действия явно зашли в тупик за последние несколько месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент остро ощущает необходимость попытаться положить этому конец", - заявил чиновник.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что Трамп, вероятно, позвонит Путину после разговора с Зеленским.

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Беседы Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США. Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".

Также 4 июля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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