Украина и Эстония подписали Drone Deal

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение между странами о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы очень рады видеть наших настоящих союзников и друзей. Сегодня мы подписали Drone Deal между нашими странами, и я благодарен всему эстонскому народу за огромную позитивную, значимую поддержку и отношение к нашим людям на протяжении всех этих лет", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, соглашение станет не только практическим механизмом для развития сотрудничества, но и свидетельством высокого уровня взаимного доверия между странами.

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Зеленский убежден, что после завершения войны Украина и Эстония реализуют ряд совместных проектов по восстановлению Украины и укреплению безопасности в Европе.

В то же время премьер Эстонии Михал назвал соглашение подтверждением долгосрочной поддержки Киева со стороны Таллинна.

"Это соглашение демонстрирует наше доверие и готовность развивать практическое сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий. Эстония и в дальнейшем будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал он.

Также Михал заявил, что безопасность Украины — это безопасность всей Европы, поэтому Эстония продолжит помогать как в военной сфере, так и на пути Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

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