США купуватимуть в України дрони: Вони виробляють їх у дуже великих кількостях, - Трамп
Індустрія дронів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати купуватимуть в України дрони, і він вражений здатністю українців виготовляти їх у дуже великих кількостях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі.
Подробиці
Так, коли Трампа запитали про статус угоди щодо дронів між Україною та США, він відповів: "Ми будемо купувати їхні дрони і будемо виробляти дрони".
"Ми виготовляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виготовляють... Вони роблять те, чого більшість країн не зможе і ніколи не могла робити. Ви дуже обдаровані люди, українці", - зазначив президент США.
Також він наголосив, що "вони роблять їх у підвалах".
Що передувало
Нагадаємо, напередодні під час спілкування із Зеленським Трамп заявив, що США нададуть Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot.
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