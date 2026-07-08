США будут закупать у Украины дроны: "Они производят их в очень больших количествах", — Трамп
Индустрия дронов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут закупать у Украины дроны, и он впечатлён способностью украинцев производить их в очень больших количествах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.
Подробности
В частности, когда Трампа спросили о статусе соглашения по дронам между Украиной и США, он ответил: "Мы будем покупать их дроны".
"Мы производим отличные дроны, но они способны выпускать их в очень больших количествах, что чрезвычайно впечатляет. Удивительно, что в условиях войны они их производят... Они делают то, чего большинство стран не сможет и никогда не могло делать. Вы очень одаренные люди, украинцы", - отметил президент США.
Также он подчеркнул, что "они делают их в подвалах".
Что предшествовало
Напомним, накануне во время беседы с Зеленским Трамп заявил, что США предоставят Украине право самостоятельно производить ракеты для Patriot.
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