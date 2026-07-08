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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Птичка напела, что мы дадим Украине право самостоятельно производить "Пэтриот", - Трамп. ВИДЕО

Украина будет производить ракеты для Patriot: заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мне нравится оборонительное оружие больше, чем наступательное", - сказал он.

"Мне одна птичка напела, что мы дадим им (Украине. - Ред.) право производить Patriot. Это очень технически сложная вещь, но я думаю, что вы справитесь", - отметил Трамп.

Читайте: Главной темой переговоров с Трампом станут ракеты для Patriot, - Зеленский

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для Patriot.
  • По данным Воздушных сил, ночью 6 июля было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • Зеленский призвал США и Европу срочно усилить украинскую ПВО.

Читайте: У нас прекрасные отношения с Зеленским. У Украины большое будущее, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (8307) Patriot (481)
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Топ комментарии
+2
Рудий бовдур перегодя заявить що такого не казав , не пам"ятає нічого...
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08.07.2026 16:14 Ответить
+1
Тоді давай ракети, а як Україна почне сама виробляти то тоді віддамо
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08.07.2026 16:14 Ответить

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