Птичка напела, что мы дадим Украине право самостоятельно производить "Пэтриот", - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.
Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мне нравится оборонительное оружие больше, чем наступательное", - сказал он.
"Мне одна птичка напела, что мы дадим им (Украине. - Ред.) право производить Patriot. Это очень технически сложная вещь, но я думаю, что вы справитесь", - отметил Трамп.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для Patriot.
- По данным Воздушных сил, ночью 6 июля было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- Зеленский призвал США и Европу срочно усилить украинскую ПВО.
Топ комментарии
+2 Лариса Немезида #551154
показать весь комментарий08.07.2026 16:14 Ответить Ссылка
+1 Грицько Добрий
показать весь комментарий08.07.2026 16:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль