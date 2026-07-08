Птичка напела, что мы дадим Украине право самостоятельно производить "Пэтриот", - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мне нравится оборонительное оружие больше, чем наступательное", - сказал он.

"Мне одна птичка напела, что мы дадим им (Украине. - Ред.) право производить Patriot. Это очень технически сложная вещь, но я думаю, что вы справитесь", - отметил Трамп.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для Patriot.

По данным Воздушных сил, ночью 6 июля было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Зеленский призвал США и Европу срочно усилить украинскую ПВО.

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