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Новини Ракети до Patriot для України
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Пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мені подобається оборонна зброя більше, ніж наступальна", - сказав він.

"Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм (Україні. - Ред.) право робити Patriot. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся", - зазначив Трамп.

Читайте: Головною темою переговорів із Трампом стануть ракети до Patriot, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".
  • За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.

Читайте: У нас чудові стосунки із Зеленським. Україна має велике майбутнє, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (9054) Patriot (517)
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Топ коментарі
+12
Фламінго
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08.07.2026 16:18 Відповісти
+10
кукуха наспівала?...
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08.07.2026 16:16 Відповісти
+9
Рудий бовдур перегодя заявить що такого не казав , не пам"ятає нічого...
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08.07.2026 16:14 Відповісти

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