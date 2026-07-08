Пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мені подобається оборонна зброя більше, ніж наступальна", - сказав він.

"Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм (Україні. - Ред.) право робити Patriot. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся", - зазначив Трамп.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".

За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.

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