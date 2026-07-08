Пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.
Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Мені подобається оборонна зброя більше, ніж наступальна", - сказав він.
"Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм (Україні. - Ред.) право робити Patriot. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся", - зазначив Трамп.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для "Patriot".
- За даними Повітряних сил, вночі 6 липня було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Зеленський закликав США та Європу терміново посилити українську ППО.
Топ коментарі
+12 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар08.07.2026 16:18 Відповісти Посилання
+10 piligrim
показати весь коментар08.07.2026 16:16 Відповісти Посилання
+9 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар08.07.2026 16:14 Відповісти Посилання
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