У нас чудові стосунки із Зеленським. Україна має велике майбутнє, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього чудові стосунки із Володимиром Зеленським.
Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми хочем побачити припинення вогню. Я думаю, того ж самого хоче президент Путін", - сказав він.
Також Трамп відзначив, що саміт НАТО був хорошим.
Лідер США заявив, що має чудові стосунки із Зеленським.
"Від Овального офісу і аж до сьогодні. Україна має велике майбутнє, тут і землі, і активи, і люди, безперечно", - сказав він.
Водночас він назвав Зеленського та Путіна "складними людьми".
Топ коментарі
+5 NNN
показати весь коментар08.07.2026 16:03 Відповісти Посилання
+3 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар08.07.2026 16:04 Відповісти Посилання
+2 Віталій Залізняк
показати весь коментар08.07.2026 16:08 Відповісти Посилання
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