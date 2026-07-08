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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Саміт НАТО
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У нас чудові стосунки із Зеленським. Україна має велике майбутнє, - Трамп

Трамп заявив про чудові стосунки із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього чудові стосунки із Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми хочем побачити припинення вогню. Я думаю, того ж самого хоче президент Путін", - сказав він.

Також Трамп відзначив, що саміт НАТО був хорошим.

Лідер США заявив, що має чудові стосунки із Зеленським.

"Від Овального офісу і аж до сьогодні. Україна має велике майбутнє, тут і землі, і активи, і люди, безперечно", - сказав він.

Водночас він назвав Зеленського та Путіна "складними людьми".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) Трамп Дональд (9054)
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Топ коментарі
+5
От , що означає вчасно прийняти таблетки ! 😆
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08.07.2026 16:03 Відповісти
+3
Затра, а може й сьогодні пропустить й скаже зовсім протилежне
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08.07.2026 16:04 Відповісти
+2
Поки що тільки тебе
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08.07.2026 16:08 Відповісти

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