У нас чудові стосунки із Зеленським. Україна має велике майбутнє, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього чудові стосунки із Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми хочем побачити припинення вогню. Я думаю, того ж самого хоче президент Путін", - сказав він.

Також Трамп відзначив, що саміт НАТО був хорошим.

Лідер США заявив, що має чудові стосунки із Зеленським.

"Від Овального офісу і аж до сьогодні. Україна має велике майбутнє, тут і землі, і активи, і люди, безперечно", - сказав він.

Водночас він назвав Зеленського та Путіна "складними людьми".

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