У нас прекрасные отношения с Зеленским. У Украины - большое будущее, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим добиться прекращения огня. Думаю, того же хочет и президент Путин", - сказал он.

Также Трамп отметил, что саммит НАТО прошел хорошо.

Лидер США заявил, что у него прекрасные отношения с Зеленским.

"Начиная с Овального кабинета и по сей день. У Украины большое будущее, здесь и земли, и активы, и люди, бесспорно", - сказал он.

В то же время он назвал Зеленского и Путина "сложными людьми".

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