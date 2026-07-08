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Новости Встреча Зеленского с Трампом Саммит НАТО
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У нас прекрасные отношения с Зеленским. У Украины - большое будущее, - Трамп

Трамп заявил о прекрасных отношениях с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мы хотим добиться прекращения огня. Думаю, того же хочет и президент Путин", - сказал он.

Также Трамп отметил, что саммит НАТО прошел хорошо.

Лидер США заявил, что у него прекрасные отношения с Зеленским.

"Начиная с Овального кабинета и по сей день. У Украины большое будущее, здесь и земли, и активы, и люди, бесспорно", - сказал он.

В то же время он назвал Зеленского и Путина "сложными людьми".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24762) Трамп Дональд (8307)
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Топ комментарии
+4
От , що означає вчасно прийняти таблетки ! 😆
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08.07.2026 16:03 Ответить
+3
Затра, а може й сьогодні пропустить й скаже зовсім протилежне
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08.07.2026 16:04 Ответить
+2
Поки що тільки тебе
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08.07.2026 16:08 Ответить

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