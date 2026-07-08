У нас прекрасные отношения с Зеленским. У Украины - большое будущее, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы хотим добиться прекращения огня. Думаю, того же хочет и президент Путин", - сказал он.
Также Трамп отметил, что саммит НАТО прошел хорошо.
Лидер США заявил, что у него прекрасные отношения с Зеленским.
"Начиная с Овального кабинета и по сей день. У Украины большое будущее, здесь и земли, и активы, и люди, бесспорно", - сказал он.
В то же время он назвал Зеленского и Путина "сложными людьми".
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