Зеленский начал встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Трамп сказал, что время от времени разговаривает с Зеленским по телефону.
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