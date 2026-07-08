Зеленский начал встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Трамп сказал, что время от времени разговаривает с Зеленским по телефону.

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