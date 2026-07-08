Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, они больные люди, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

Об этом он заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Что касается меня, я думаю, что с этим покончено. Я больше не хочу иметь с ними дело, они — отбросы. Знаете, что такое отбросы? Они — отбросы, они больные люди. Ими руководят больные люди. И они — жестокие, агрессивные люди", — ответил лидер США на вопрос, действует ли режим прекращения огня с Ираном.

Также он назвал Иран лжецами.

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"Мы заключаем соглашение. Все согласны: никакого ядерного оружия. Мы заключаем соглашение, они выходят к прессе и говорят, что мы об этом даже не говорили. С ними что-то не так", — пояснил Трамп.

"Честно говоря, я не хочу тратить на них свое время. Но я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжить разговор, если они хотят, однако я не вижу в этом смысла", — добавил лидер США.

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Что предшествовало?

7 июля США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. В свою очередь Иран ответил ударами по объектам США на Ближнем Востоке.

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