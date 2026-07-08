Режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє, вони хворі люди, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення режиму припинення вогню між Штатами та Іраном.

Про це він сказав на полях саміту НАТО в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Як на мене, я думаю, що з цим покінчено. Я більше не хочу мати з ними справи, вони - покидьки. Знаєте, що таке покидьки? Вони - покидьки, вони хворі люди. Ними керують хворі люди. І вони - жорстокі, агресивні люди", - відповів лідер США на питання, чи діє припинення вогню з Іраном.

Також він назвав Іран брехунами.

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"Ми укладаємо угоду. Усі згодні: жодної ядерної зброї. Ми укладаємо угоду, вони виходять до преси й кажуть, що ми про це навіть не говорили. З ними щось не так", - пояснив Трамп.

"Чесно кажучи, я не хочу витрачати на них свій час. Але я дозволю нашим чудовим переговорникам продовжувати розмову, якщо вони хочуть, проте я не бачу в цьому сенсу", - додав лідер США.

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Що передувало?

7 липня США завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Водночас Іран відповів ударами по об'єктах США на Близькому Сході.

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