Режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє, вони хворі люди, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про припинення режиму припинення вогню між Штатами та Іраном.
Про це він сказав на полях саміту НАТО в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Як на мене, я думаю, що з цим покінчено. Я більше не хочу мати з ними справи, вони - покидьки. Знаєте, що таке покидьки? Вони - покидьки, вони хворі люди. Ними керують хворі люди. І вони - жорстокі, агресивні люди", - відповів лідер США на питання, чи діє припинення вогню з Іраном.
Також він назвав Іран брехунами.
"Ми укладаємо угоду. Усі згодні: жодної ядерної зброї. Ми укладаємо угоду, вони виходять до преси й кажуть, що ми про це навіть не говорили. З ними щось не так", - пояснив Трамп.
"Чесно кажучи, я не хочу витрачати на них свій час. Але я дозволю нашим чудовим переговорникам продовжувати розмову, якщо вони хочуть, проте я не бачу в цьому сенсу", - додав лідер США.
Що передувало?
7 липня США завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Водночас Іран відповів ударами по об'єктах США на Близькому Сході.
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