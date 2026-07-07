Трамп заявив, що "дуже розчарований" у НАТО, а на саміт приїхав лише заради свого друга Ердогана

Президент США Дональд Трамп одразу після прибуття на саміт НАТО в Анкарі розкритикував європейських партнерів та пригрозив подальшим виведенням американських військових підрозділів із Європи. А на сам захід він, мовляв, приїхав лише заради президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп про НАТО та Ердогана

Лідер США запитали, чи слід очікувати нового скорочення американської присутності у Європі, та як він оцінює прогрес, який вже показали країни НАТО у збільшенні витрат на оборону.

"Я був дуже розчарований у НАТО. Чесно кажучи, якби саміт не проводили у Туреччині, де мій товариш має бути сильним лідером, то можливо я б і не поїхав. Я відчував, що мушу поїхати, бо приймати саміт НАТО — це велика річ. Але до нас погано ставилися", — сказав Трамп, дорікнувши союзникам по Альянсу допомогти в операції США на Близькому Сході.

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Критика країн

Однак Трамп переконує, що США не хотіли й не потребували їхньої допомоги.

"Я їх перевіряв, я хотів побачити, чи вони будуть там з нами, чи ні –– тому що давно кажу, що ми їм допомагаємо, але я не впевнений, чи вони прийдуть на допомогу нам. Італія нас підвела, і Німеччина підвела, і Франція підвела. І нехай так. Але чому ми витрачаємо сотні мільярдів доларів, а вони не стають пліч-о-пліч з нами? Ми завжди були поруч з ними. З деякими людьми ви ладнаєте, з деякими — ні. Інколи ви ладнаєте з найбільш жорсткими людьми, як він (президент Туреччини Ердоган — ред.), інколи ви не ладнаєте з найслабшими, найбільш жалюгідними — просто не ладнаєте, не поважаєте їх", — додав Трамп.

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