Трамп заявил, что "очень разочарован" в НАТО, а на саммит приехал только ради своего друга Эрдогана

Президент США Дональд Трамп сразу после прибытия на саммит НАТО в Анкаре раскритиковал европейских партнеров и пригрозил дальнейшим выводом американских воинских подразделений из Европы. А на само мероприятие он, якобы, приехал только ради президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп о НАТО и Эрдогане

Лидера США спросили, следует ли ожидать нового сокращения американского присутствия в Европе, и как он оценивает прогресс, который уже продемонстрировали страны НАТО в увеличении расходов на оборону.

"Я был очень разочарован в НАТО. Честно говоря, если бы саммит не проводился в Турции, где мой друг должен быть сильным лидером, то, возможно, я бы и не поехал. Я чувствовал, что должен поехать, потому что принимать саммит НАТО — это большое дело. Но к нам относились плохо", — сказал Трамп, упрекнув союзников по Альянсу в том, что они не помогли в операции США на Ближнем Востоке.

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Критика стран

Однако Трамп утверждает, что США не хотели и не нуждались в их помощи.

"Я их проверял, я хотел посмотреть, будут ли они там с нами или нет — потому что давно говорю, что мы им помогаем, но я не уверен, придут ли они нам на помощь. Италия нас подвела, и Германия подвела, и Франция подвела. И пусть так. Но почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они не встают плечом к плечу с нами? Мы всегда были рядом с ними. С некоторыми людьми вы ладите, с некоторыми — нет. Иногда вы ладите с самыми жесткими людьми, как он (президент Турции Эрдоган — ред.), иногда вы не ладите с самыми слабыми, самыми жалкими — просто не ладите, не уважаете их", — добавил Трамп.

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