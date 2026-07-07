В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО: лидеры Альянса собрались на двухдневную встречу

В столице Турции стартовал 36-й саммит НАТО. В течение двух дней лидеры стран Альянса будут обсуждать ключевые вопросы безопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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В первый день работы саммита состоится Форум оборонной промышленности

"Как неотъемлемая часть саммита НАТО 2026 года, Форум соберет высокопоставленных должностных лиц НАТО, стран-членов и партнеров, представителей оборонной промышленности и инновационного сообщества для обсуждения самых актуальных вопросов", — говорится на сайте Альянса.

Отмечается, что форум будет посвящен прогрессу стран-членов в достижении исторической цели НАТО по инвестированию 5% ВВП в оборону, а также тому, как эти средства используются для наращивания производства оборонной продукции, развития сотрудничества и совместных закупок с целью укрепления оборонно-промышленного потенциала сдерживания Альянса.

Что этому предшествовало?

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.

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