В Анкарі стартував 36-й саміт НАТО: лідери Альянсу зібралися на дводенну зустріч

У столиці Туреччини стартував 36-й саміт НАТО. Протягом двох днів лідери країн Альянсу обговорюватимуть ключові питання безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У перший день роботи саміту відбудеться Форум оборонної промисловості.

"Як невід'ємна частина саміту НАТО 2026 року Форум збере високопосадовців НАТО, країн-членів та партнерів, представників оборонної промисловості та інноваційної спільноти для обговорення найактуальніших питань", - йдеться на сайті Альянсу.

Зазначається, що форум буде присвячений прогресу країн-членів у досягненні історичної цілі НАТО щодо інвестування 5% ВВП в оборону, а також тому, як ці кошти використовуються для нарощування виробництва оборонної продукції, розвитку співпраці та спільних закупівель задля посилення оборонно-промислового потенціалу стримування Альянсу.

Що передувало?

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися створити новий оборонний механізм для спільних дій у складній безпековій ситуації та підтвердили підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО потребує України так само, як Україна потребує Альянсу, - Стубб