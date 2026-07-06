Чотири союзники по НАТО сформують новий багатосторонній оборонний механізм

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися створити новий оборонний механізм для спільних дій у складній безпековій ситуації та підтвердили підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві країн-членів новоствореного Багатостороннього оборонного механізму, опублікованій сьогодні пресслужбою уряду Великої Британії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Новий формат оборони та спільні дії союзників

У заяві зазначається, що напередодні саміту НАТО в Анкарі країни підтвердили намір збільшити фінансування оборони та зробити витрати більш ефективними. Це потрібно для посилення спільних оборонних можливостей.

Також підкреслюється, що через швидкі зміни у сфері безпеки та наслідки агресії Росії проти України держави готові діяти разом для протидії майбутнім загрозам.

"Ми залишаємося відданими підтримці України у захисті її суверенітету та протистоянні російській агресії", – йдеться у заяві.

Також читайте: Понад 100 затриманих: у Туреччині жорстко розігнали протест перед самітом НАТО, - ЗМІ

Як працюватиме новий механізм оборони

Країни повідомили, що вже досягли значного прогресу у створенні Багатостороннього оборонного механізму разом із партнерами.

Зазначається, що цей механізм має стати новою моделлю фінансування. Його мета – пришвидшити інвестиції в оборону, розвивати спільні закупівлі та забезпечити необхідні оборонні можливості для союзників.

Учасники планують перейти до офіційних переговорів щодо договору та створити механізм до 2027 року. Також вони мають намір розширити співпрацю з іншими партнерами та узгоджувати дії з союзниками по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО Україна може втратити головну увагу союзників, - The Telegraph

Канцлерка британського казначейства Рейчел Рівз зазначила, що нинішня система закупівель в Європі є надто роздрібненою, дорогою та повільною. За її словами, новий механізм має посилити співпрацю, покращити закупівлі та зміцнити стримування.

Окрім цього, країни планують працювати над розширенням механізму, технічним розвитком і переходом до наступного етапу проєктування вже восени.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбудеться саміт лідерів держав-членів НАТО.