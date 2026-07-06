Чотири союзники по НАТО сформують новий багатосторонній оборонний механізм
Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися створити новий оборонний механізм для спільних дій у складній безпековій ситуації та підтвердили підтримку України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві країн-членів новоствореного Багатостороннього оборонного механізму, опублікованій сьогодні пресслужбою уряду Великої Британії.
Новий формат оборони та спільні дії союзників
У заяві зазначається, що напередодні саміту НАТО в Анкарі країни підтвердили намір збільшити фінансування оборони та зробити витрати більш ефективними. Це потрібно для посилення спільних оборонних можливостей.
Також підкреслюється, що через швидкі зміни у сфері безпеки та наслідки агресії Росії проти України держави готові діяти разом для протидії майбутнім загрозам.
"Ми залишаємося відданими підтримці України у захисті її суверенітету та протистоянні російській агресії", – йдеться у заяві.
Як працюватиме новий механізм оборони
Країни повідомили, що вже досягли значного прогресу у створенні Багатостороннього оборонного механізму разом із партнерами.
Зазначається, що цей механізм має стати новою моделлю фінансування. Його мета – пришвидшити інвестиції в оборону, розвивати спільні закупівлі та забезпечити необхідні оборонні можливості для союзників.
Учасники планують перейти до офіційних переговорів щодо договору та створити механізм до 2027 року. Також вони мають намір розширити співпрацю з іншими партнерами та узгоджувати дії з союзниками по НАТО.
Канцлерка британського казначейства Рейчел Рівз зазначила, що нинішня система закупівель в Європі є надто роздрібненою, дорогою та повільною. За її словами, новий механізм має посилити співпрацю, покращити закупівлі та зміцнити стримування.
Окрім цього, країни планують працювати над розширенням механізму, технічним розвитком і переходом до наступного етапу проєктування вже восени.
Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбудеться саміт лідерів держав-членів НАТО.
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