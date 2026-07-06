Понад 100 затриманих: у Туреччині жорстко розігнали протест перед самітом НАТО, - ЗМІ

У Туреччині напередодні саміту НАТО поліція жорстко розігнала акцію протесту в Анкарі, затримавши понад 100 її учасників. Щонайменше семеро людей отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання T24.

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За інформацією Комуністичної партії Туреччини, яка організувала акцію, під час втручання правоохоронців семеро активістів зазнали сильних ударів по голові. У кількох людей діагностували переломи рук і грудної клітки. Одного постраждалого госпіталізували з підозрою на інфаркт.

За даними турецьких ЗМІ, під час поліцейської операції було затримано понад 100 учасників протесту.

Акція проходила під гаслом "Незалежна Туреччина" напередодні саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня. Під час розгону між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Напередодні проведення саміту влада Туреччини заборонила всі масові акції протесту та публічні заходи в Анкарі, а також у кількох інших містах країни.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, питання України можуть залишити поза основним порядком денним через небажання союзників провокувати президента США Дональда Трампа.

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