Понад 100 затриманих: у Туреччині жорстко розігнали протест перед самітом НАТО, - ЗМІ
У Туреччині напередодні саміту НАТО поліція жорстко розігнала акцію протесту в Анкарі, затримавши понад 100 її учасників. Щонайменше семеро людей отримали травми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання T24.
За інформацією Комуністичної партії Туреччини, яка організувала акцію, під час втручання правоохоронців семеро активістів зазнали сильних ударів по голові. У кількох людей діагностували переломи рук і грудної клітки. Одного постраждалого госпіталізували з підозрою на інфаркт.
За даними турецьких ЗМІ, під час поліцейської операції було затримано понад 100 учасників протесту.
Акція проходила під гаслом "Незалежна Туреччина" напередодні саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня. Під час розгону між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.
Напередодні проведення саміту влада Туреччини заборонила всі масові акції протесту та публічні заходи в Анкарі, а також у кількох інших містах країни.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, питання України можуть залишити поза основним порядком денним через небажання союзників провокувати президента США Дональда Трампа.
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