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Новости Саммит НАТО в Анкаре
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Более 100 задержанных: в Турции жестко разогнали протест перед саммитом НАТО, - СМИ

В Турции задержали более 100 участников протеста перед саммитом НАТО

В Турции накануне саммита НАТО полиция жестко разогнала акцию протеста в Анкаре, задержав более 100 ее участников. По меньшей мере семь человек получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание T24.

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По информации Коммунистической партии Турции, организовавшей акцию, во время вмешательства правоохранителей семеро активистов получили сильные удары по голове. У нескольких человек диагностировали переломы рук и грудной клетки. Одного пострадавшего госпитализировали с подозрением на инфаркт.

По данным турецких СМИ, в ходе полицейской операции было задержано более 100 участников протеста.

Акция проходила под лозунгом "Независимая Турция" накануне саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля. Во время разгона между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Накануне саммита власти Турции запретили все массовые акции протеста и публичные мероприятия в Анкаре, а также в нескольких других городах страны.

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, вопросы Украины могут быть исключены из основной повестки дня из-за нежелания союзников провоцировать президента США Дональда Трампа.

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