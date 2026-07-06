Более 100 задержанных: в Турции жестко разогнали протест перед саммитом НАТО, - СМИ
В Турции накануне саммита НАТО полиция жестко разогнала акцию протеста в Анкаре, задержав более 100 ее участников. По меньшей мере семь человек получили травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание T24.
По информации Коммунистической партии Турции, организовавшей акцию, во время вмешательства правоохранителей семеро активистов получили сильные удары по голове. У нескольких человек диагностировали переломы рук и грудной клетки. Одного пострадавшего госпитализировали с подозрением на инфаркт.
По данным турецких СМИ, в ходе полицейской операции было задержано более 100 участников протеста.
Акция проходила под лозунгом "Независимая Турция" накануне саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля. Во время разгона между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Накануне саммита власти Турции запретили все массовые акции протеста и публичные мероприятия в Анкаре, а также в нескольких других городах страны.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, вопросы Украины могут быть исключены из основной повестки дня из-за нежелания союзников провоцировать президента США Дональда Трампа.
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