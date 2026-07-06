На саммите НАТО Украина может утратить приоритетное внимание союзников, - The Telegraph

Во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, вопросы, касающиеся Украины, могут быть исключены из основной повестки дня из-за нежелания союзников провоцировать президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph. В издании отмечают, что Альянс в настоящее время сталкивается сразу с тремя серьёзными вызовами: постепенным сокращением американского военного присутствия в Европе, разногласиями между союзниками по поводу финансирования поддержки Украины и угрозой новых провокаций со стороны России.

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Украинский вопрос решили не выносить на первый план

Автор публикации утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях саммита, однако, в отличие от предыдущих лет, не выступит перед лидерами стран НАТО во время основной сессии.

"Все это — плохие новости для Владимира Зеленского, который примет участие в саммите", — отмечает издание.

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Проблемы с финансированием помощи Украине

По оценке автора статьи, в настоящее время главной потребностью Украины является не только вооружение, но и финансовая поддержка, необходимая для функционирования экономики в условиях войны.

В то же время издание обращает внимание на то, что объявленные 70 млрд евро военной помощи на 2026 год в основном состоят из уже существующих финансовых обязательств и кредитных механизмов, а не являются новыми средствами.

Также в материале говорится об ухудшении отношений Украины с отдельными союзниками в Центральной Европе, что, по мнению автора, может дополнительно затруднить получение поддержки.

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