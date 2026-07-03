Польша воздержится от новых финансовых обязательств в отношении Украины на саммите НАТО, - Туск

Польша не будет делать новых заявлений о финансовой поддержке Украины на саммите НАТО в Анкаре. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это особой ролью Варшавы в защите восточной границы ЕС, при этом заверив в дальнейшей поддержке Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

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Глава польского правительства отметил, что правительство подробно проинформировало президента страны Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на саммите НАТО в Анкаре, о своей позиции: проявлять осторожность в отношении новых обязательств Варшавы по финансовой поддержке Украины.

По его словам, предстоящий саммит Альянса должен фактически завершить процесс усиления ответственности Европы, в частности Польши, за собственную безопасность, готовность к обороне и надлежащее финансирование оборонных возможностей, прежде всего в сфере обычной обороны.

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"Польша является одним из лучших примеров для НАТО", — подчеркнул Туск.

В то же время он отметил, что польская сторона "будет последовательно поднимать вопрос о необходимости дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией".

"Однако я обращаюсь ко всей делегации с просьбой проявлять осторожность в отношении каких-либо заявлений о новой финансовой поддержке со стороны Польши. Но не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой помощи. Я считаю, что на Польшу ложатся чрезвычайно большие обязательства по защите всей восточной границы Евросоюза, и все должны это учитывать", – подчеркнул Туск.

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По словам главы польского правительства, Украина ведет войну с Россией, тогда как Польша в мирное время несет основную нагрузку по охране восточной границы ЕС от угроз с востока и поэтому заслуживает особого отношения.