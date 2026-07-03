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Новости Помощь Украине от Польши Саммит НАТО в Анкаре
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Польша воздержится от новых финансовых обязательств в отношении Украины на саммите НАТО, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Польша не будет делать новых заявлений о финансовой поддержке Украины на саммите НАТО в Анкаре. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это особой ролью Варшавы в защите восточной границы ЕС, при этом заверив в дальнейшей поддержке Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

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Глава польского правительства отметил, что правительство подробно проинформировало президента страны Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на саммите НАТО в Анкаре, о своей позиции: проявлять осторожность в отношении новых обязательств Варшавы по финансовой поддержке Украины.

По его словам, предстоящий саммит Альянса должен фактически завершить процесс усиления ответственности Европы, в частности Польши, за собственную безопасность, готовность к обороне и надлежащее финансирование оборонных возможностей, прежде всего в сфере обычной обороны.

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"Польша является одним из лучших примеров для НАТО", — подчеркнул Туск.

В то же время он отметил, что польская сторона "будет последовательно поднимать вопрос о необходимости дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией".

"Однако я обращаюсь ко всей делегации с просьбой проявлять осторожность в отношении каких-либо заявлений о новой финансовой поддержке со стороны Польши. Но не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой помощи. Я считаю, что на Польшу ложатся чрезвычайно большие обязательства по защите всей восточной границы Евросоюза, и все должны это учитывать", – подчеркнул Туск.

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По словам главы польского правительства, Украина ведет войну с Россией, тогда как Польша в мирное время несет основную нагрузку по охране восточной границы ЕС от угроз с востока и поэтому заслуживает особого отношения.

  • Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.

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Топ комментарии
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«особливою роллю Варшави у захисті східного кордону ЄС» - а що саме вхи зробили для захисту кордону?)
вас мігранти на кордоні камінням закидували і ви навіть не змогли це вирішити, нікчеми сцикливі.
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03.07.2026 15:20 Ответить
+4
Я не підтримую дії Зеленського,але і поляків потрібно ставити на місце,. Поляки далеко не втікли від кацапів в плані гнрблення українців - вчіть історію.
Потрібна дипломатія а не так як зарас
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03.07.2026 15:37 Ответить
+4
"
"Україна веде війну з Росією, тоді як Польща в мирний час несе основний тягар охорони східного кордону ЄС від загроз зі сходу, і тому заслуговує на особливе ставлення."
Це як кажуть, "ми пахали"!
Почекайте, після війни поляки нам ще розкажуть як вони звільнили Європу від рашизму. Пригадую як за влади комуністів поляки любили за чаркою розказувати про те "як поляки бЕрлін брали, в совєти помагали".
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03.07.2026 15:37 Ответить

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