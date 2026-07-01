Совет Украина-НАТО в Анкаре пройдет в формате глав МИД
Заседание Совета Украина-НАТО в рамках саммита альянса в Анкаре пройдет в формате рабочего ужина на уровне министров иностранных дел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Турции при НАТО Басата Озтюрка, сделанном в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".
Формат встречи и участники саммита
Саммит НАТО в Анкаре соберет глав государств и правительств 32 стран-членов альянса. В рамках мероприятия запланировано проведение Совета Украина-НАТО в формате рабочего ужина с участием министров иностранных дел.
Кроме того, предусмотрен еще один рабочий ужин. Он состоится с участием партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона на уровне министров обороны.
"В этом саммите примут участие главы государств и правительств тридцати двух союзников, также состоится рабочий ужин "Украина-НАТО" на уровне министров иностранных дел", — отметил Басат Озтюрк.
Ожидания от саммита в Анкаре
По словам турецкого дипломата, в ходе саммита планируется обсудить все ключевые вопросы. Он также выразил надежду на успешное проведение мероприятия.
Озтюрк подчеркнул, что Турция как страна-организатор подготовила Анкару к саммиту и приложила для этого все необходимые усилия.
Отмечается, что подобный формат проведения Совета Украина-НАТО уже применялся во время саммита в Гааге в прошлом году.
- Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.
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