Рада Україна-НАТО в Анкарі пройде у форматі глав МЗС

Засідання Ради Україна-НАТО на саміті альянсу в Анкарі відбудеться у форматі робочої вечері на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві постійного представника Туреччини при НАТО Басата Озтюрка, зробленій у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

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Формат зустрічі та учасники саміту

Саміт НАТО в Анкарі об’єднає глав держав і урядів 32 країн-членів альянсу. У межах заходу заплановано проведення Ради Україна-НАТО у форматі робочої вечері за участю міністрів закордонних справ.

Окрім цього, передбачена ще одна робоча вечеря. Вона відбудеться за участю партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону на рівні міністрів оборони.

"Це саміт включає глав держав та урядів тридцяти двох союзників, також буде Україна-НАТО робоча вечеря на рівні міністрів закордонних справ", – зазначив Басат Озтюрк.

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Очікування від саміту в Анкарі

За словами турецького дипломата, під час саміту планується обговорити всі ключові питання. Він також висловив сподівання на успішне проведення заходу.

Озтюрк наголосив, що Туреччина як країна-організатор підготувала Анкару до саміту та доклала для цього всіх необхідних зусиль.

Зазначається, що подібний формат проведення Ради Україна-НАТО вже застосовувався під час саміту в Гаазі минулого року.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

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