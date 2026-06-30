Перед самітом НАТО в Анкарі Трамп пообіцяв "приємний сюрприз" для Туреччини, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп найближчим часом може ухвалити рішення щодо Туреччини, яке, за його словами, "зробить її дуже щасливою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euractiv.

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Що саме готує Вашингтон для Анкари

Трамп зробив цю заяву, відповідаючи на запитання про свої плани перед самітом НАТО в Анкарі, який запланований на 7–8 липня.

"Ймовірно, я зроблю щось, що зробить їх дуже щасливими", – сказав він.

За даними видання, адміністрація США вже поінформувала Конгрес про намір погодити продаж американських двигунів для турецького винищувача п’ятого покоління KAAN. Сума угоди становить 613 млн євро. Сам літак наразі перебуває на стадії розробки.

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Питання F-35 і позиції союзників

Ключовим питанням залишається можливе повернення Туреччини до програми винищувачів F-35. Анкару виключили з неї у 2019 році після закупівлі російських систем С-400.

Як зазначає видання, Ізраїль і Греція виступають проти передачі цих літаків Туреччині. Вони вважають, що це може змінити баланс сил у регіоні. Греція вже замовила F-35, а Ізраїль використовує власну модифіковану версію літака.

Посол Ізраїлю в Греції Ноам Кац заявив, що постачання цих літаків Туреччині на цьому етапі небажане для регіону.

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Також повідомляється, що членкиня Палати представників США Діна Тітус збирає підписи під листом із закликом до Конгресу заблокувати будь-який продаж F-35 Туреччині.

За інформацією джерел, продаж двигунів для KAAN, ймовірно, відбудеться. Водночас рішення щодо F-35 залежить від домовленостей, за якими Туреччина може продати свої системи С-400 третій країні, а не повертати їх Росії. Серед можливих покупців називають Південну Корею.

Нагадаємо, Україна очікує додаткових рішень щодо ППО на саміті НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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