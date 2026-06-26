Україна очікує додаткових рішень щодо ППО на саміті НАТО в Анкарі, - Сибіга
Під час саміту НАТО в Анкарі (Туреччина) Україна розраховує на додаткові рішення стосовно посилення української протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з медіа.
Домовленості на саміті G7
"Є реалізація. Президент Зеленський домовився під час саміту G7 у Франції з партнерами про подальші кроки саме щодо закриття українського неба, щодо зміцнення повітряного щита. І тут є домовленості про зміцнення наших спроможностей перед зимою", – зазначив Сибіга стосовно того, чи є реалізація домовленостей, досягнутих президентом на саміті G7.
Глава МЗС зауважив, що не називатиме цифри та країни з міркувань безпеки, але запевнив, що "ці домовленості досягнуті".
Посилення ППО
"Ми очікуємо додаткових рішень під час саміту НАТО в Анкарі. Вже ось цими днями декілька країн оголосили додаткові пакети допомоги. І наші партнери також розуміють, що перед нами чергова складна зима, а одним з елементів проходження цієї зими, одним з елементів зміцнення наших переговорних позицій, це є посилення наших ППО, але не лише постачання", – повідомив Сибіга.
За його словами, Україна зараз порушує питання про нарощування спроможностей виробляти системи на території України
"І діалог з цього приводу, обговорення, перейшло в більш практичну площину. Це теж я можу вам сказати так, політико-дипломатично. Це, безумовно, масштабування наших національних спроможностей, наших національних програм, нашої системи, про яку неодноразово говорив президент Зеленський, так званої системи протиповітряної і стратегічного значення з антибалістичними властивостями", – пояснив Сибіга.
Міністр зазначив, що для того, щоб це пришвидшилось, потрібні певні елементи, якими володіють партнери. За словами Сибіги, ці домовленості також досягнуто.
"І ми розуміємо і часові рамки, якщо підсумувати, і обсяги, і, що важливо, ми сподіваємося, що це буде поставлено перед зимою", – додав він.
Саміт НАТО в Анкарі
- Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе.
- На саміті Альянсу можуть зустрітися Трамп і Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль